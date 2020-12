Ziliotto firmó convenios para construir viviendas por más de $ 71 millones

Se realizó en Alpachiri la firma de convenios con el intendente local y los jefes comunales de General San Martín, Bernasconi, Quemú Quemú, Algarrobo del Águila y Puelén para la ejecución de 36 viviendas por un monto superior a los 71 millones de pesos.

El gobernador Sergio Ziliotto llegó a Alpachiri junto al titular del IPAV, Jorge Lezcano y el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, entre otros funcionarios y fueron recibidos por el intendente local, Rubén Müller.Ziliotto sostuvo que la posibilidad de construir viviendas sociales se constituye en uno de los “hechos más reconfortantes de los que estamos en la función pública porque no es ni más ni menos que llevar dignidad a través de la vivienda propia”.El mandatario instó a los jefes comunales a “comenzar mañana mismo con el proceso de construcción de viviendas porque hay necesidades que se generaron durante los años en que no se construyeron casas en La Pampa”.“Sufrimos la decisión unitaria y equivocada del anterior Gobierno nacional que solo nos dio 63 viviendas durante cuatro años, pero que pudo ser paliada”, indicó.En este sentido destacó que “se buscó una forma clara, efectiva, racional y eficiente del manejo de los fondos públicos, como fue apoyarse en los intendentes que saben gestionar y son los que saben quiénes son los que tienen necesidades en sus localidades”.“Este programa de descentralización que pusimos en marcha durante la primera gestión del gobernador Carlos Verna nos ha dado muchas satisfacciones y por eso lo seguimos aplicando en el convencimiento que los intendentes son las principales herramientas para gestionar eficientemente”, precisó.Al respecto detalló que a los intendentes “Por eso en los últimos 12 años hemos aumentado un 40% los recursos automáticos que van del Gobierno provincial a los municipios a través de la Ley de Coparticipación Municipal, sin recibir ningún aumento por parte de la coparticipación nacional. Eso es decisión política, no nos hemos equivocado y la vamos a seguir profundizando”.Por último Ziliotto pidió mayor responsabilidad y solidaridad a los beneficiarios para el pago de las cuotas, “aquellos que recibieron la vivienda, que son cerca de 30 mil familias, ellos también tienen que tener responsabilidad y solidaridad de que las cerca de 20 mil familias que están necesitando una vivienda, necesitan de ellos para generar justicia social y dignidad social”.

Conceptos del intendente

Müller agradeció al gobernador y su equipo de gestión por “el acompañamiento recibido en un año difícil, atípico” y evaluó que “a pesar de las contingencias nunca dejamos de gestionar y trabajar en conjunto con la Provincia”.

“Usted sabe gobernador que en Alpachiri tiene más que un intendente un amigo y si le va bien a usted nos va bien a nosotros y si nos va bien a todos le va bien a la provincia de La Pampa”, expresó.

Palabras de Jorge Lezcano

El titular del IPAV destacó “las posibilidades que abre el trabajar con la conducción de un gobernador que pone el empuje para que las cosas se hagan y toma decisiones políticas siempre en beneficio de los pampeanos y las pampeanas”.

“No puedo dejar de recordar el tiempo en que en La Pampa no se construían viviendas, y el ahora gobernador planteaba en su campaña como uno de sus ejes centrales la construcción de casas”, recordó.

Finalmente destacó el esfuerzo que hace el Gobierno provincial en el programa Mi Casa y subrayó que con este programa “llegamos con soluciones habitacionales y al mismo tiempo generamos trabajo y movimiento económico en el territorio”.