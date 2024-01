Ziliotto: “Deberían llevar esas inquietudes a sus legisladores de Juntos por el Cambio”

Ziliotto, ante una consulta de la prensa, se refirió a la reunión de jefes y jefas comunales de Juntos por el Cambio en la localidad de 25 Mayo. “Están mostrando la preocupación porque el contexto nacional está impactando negativamente y muy fuerte en las finanzas provinciales, pero también en los ingresos municipales. Veo bien que entre ellos compartan las vivencias, situaciones locales y proyecten gestiones en conjunto.También tendrían que llevar esas inquietudes a los legisladores nacionales de Juntos por el Cambio porque lo que vemos hasta ahora es que están ratificando y apoyando un modelo de país que tiene cada vez menos visos de federalismo y está provocando un ajuste en los que menos tienen, reasignando riqueza en los sectores más concentrados de la economía y llevando a una transferencia de recursos de las provincias hacia Nación”, aseguró.“Tienen que poner en conocimiento de sus legisladores nacionales, los de Juntos por el Cambio que también representan a La Pampa, que miren realmente cuál es la situación puntual que está viviendo la Provincia y sus habitantes.“Sus municipios también van a sufrir y fuertemente, no solo la discriminación de recursos coparticipables, sino el fin de la obra pública con financiamiento nacional que va a impactar negativamente”, afirmó.En diálogo con la prensa, luego del acto de entrega de viviendas en Agustoni, Ziliotto planteó que las medidas del Gobierno nacional impactan “en la merma de los recursos de la coparticipación y porque hay un achicamiento de la economía. La recesión va a impactar muy fuerte. Son momentos de defender La Pampa con acciones más allá de los discursos”, dijo.

Defensa de la obra pública:

“En La Pampa tenemos la obra pública como uno de los puntales del Gobierno. Estamos entregando viviendas en cada rincón de la Provincia. No discriminamos, porque viven pampeanos y pampeanas que tienen necesidad. En ese camino pensamos seguir. Sabemos que la obra pública no solo dinamiza la economía, sino que también genera mayor calidad de vida y trabajo digno. Lamentablemente, no vamos a tener el acompañamiento de un Gobierno nacional, pero con nuestra fortaleza financiera seguiremos haciendo esfuerzos para hacer obra pública y la vivienda será una prioridad”.

Reunión de gobernadores patagónicos y provincias productoras de hidrocarburos:

“La Ley Ómnibus amenaza el derecho constitucional de la reforma del 94 que nos otorga a las provincias el dominio original de los recursos naturales, como los hidrocarburos.

Todos los gobernadores de provincias petroleras rechazamos esta intervención nacional.

En la Ley Ómnibus hay un intento de apropiación de los recursos de las provincias por parte del Gobierno nacional, para ponerlos a disposición de las empresas privadas. No estamos dispuestos a que nos quiten los recursos y no nos pueden llevar por delante los derechos” señaló.