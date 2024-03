Viviendas: Gobierno sostendrá una de las políticas públicas más importantes de la gestión

El gobernador Sergio Ziliotto reafirmó que no abandonará una de las políticas públicas de mayor impacto: la construcción de viviendas. La relación armónica de Provincia y municipios para generar calidad de obra con trabajo local, venta de insumos con movimiento económico, permitirá sostener los planes en marcha e iniciar un ambicioso programa para construir un millar de viviendas más en el territorio.

“Está claro que para el Gobierno provincial todo lo referente a viviendas significa progreso y justicia social, si hay algo que Sergio Ziliotto hizo para caracterizar su gestión al igual que los demás gobiernos peronistas en La Pampa, es el progreso, desarrollo y justicia social” señaló Erica Riboyra, titular del IPAV.La funcionaria provincial, a poco de culminar el mensaje del Gobernador en la Legislatura de La Pampa, señaló a la Agencia Provincial de Noticias el progreso se fue dando pero “cuidando que las arcas provinciales tengan un buen resguardo como ha sido históricamente en La Pampa, y que hoy nos da la libertad de tomar estas decisiones para poder asegurar viviendas para los y las pampeanas”.“El IPAV es parte de una gestión que encabeza Sergio Ziliotto, y todos vamos en la misma línea. El Gobierno provincial está siendo más eficiente en la administración de los recursos y es nuestra responsabilidad continuar en esa línea. Para eso es necesario también que la gente cumpla con su obligación que es el contrato al momento de la adjudicación de la vivienda. En eso trabajamos con el objetivo de que más familias accedan a su vivienda” dijo.

Políticas de Estado

“En esta compleja coyuntura, nuestra máxima prioridad serán la educación y la salud, la seguridad ciudadana, el acceso a los alimentos de los sectores vulnerables y el sostenimiento de la obra pública. Y esas prioridades deben ser políticas de Estado” señaló Ziliotto previo a señalar que la segunda iniciativa que enviará al Poder Legislativo se vinculará a “un imprescindible salvataje de la obra pública”.

“Sabido es el enorme daño que produce la paralización de una obra pública. Por las consecuencias de abandonar el patrimonio público, por lo cuantioso de su prosecución posterior, pero principalmente por el despido de cientos de trabajadoras y trabajadores” recordó en el recinto de la Cámara de Diputados.

“El Gobierno nacional ha hecho realidad su propósito de cancelar el financiamiento de las obras que fueron licitadas por el Gobierno provincial, que pagaba el Gobierno nacional según convenios con esta Provincia y que han sido avalados por esta legislatura. Pero más aún, han desligado sus responsabilidades de pago de las obras que lo tienen como contratante directo con constructoras pampeanas. Es por todos conocida la cantidad de obras nacionales totalmente paralizadas” afirmó.

Plan 1.000 nuevas viviendas y continuidad del Procrear

“Ante esta situación” dijo, “el Gobierno provincial no permaneció impasible. Desde el inicio de la nueva gestión nacional, este Gobernador no logró audiencia alguna con el entonces, y ahora renunciado, ministro de infraestructura nacional. Asimismo, en el mes de enero se remitió nota con un pormenorizado informe de cada obra en particular, sin haber obtenido respuesta alguna. Ante este cuadro de situación, es imperante tomar medidas inmediatas para tratar de revertir esta realidad. En ese objetivo se asienta nuestra propuesta legislativa” expresó Ziliotto.

En ese contexto confirmó que, en paralelo, para definir nuevas obras públicas “priorizaremos aquellas que vinculan el beneficio social que provocan y el impacto laboral que conllevan. Por ello, el presupuesto disponible será ejecutado mayoritariamente en la construcción de nuevas viviendas. Pondremos en marcha la construcción de 1.000 viviendas distribuidas en cada una de las 80 localidades de la Provincia, a través de las distintas operatorios que lleva adelante el IPAV”.

“Ello sin perjuicio de nuestra intención de concluir, con recursos propios, las 630 viviendas del Plan Procrear ubicadas en Santa Rosa, General Pico y Toay, que abandonó el Gobierno nacional en La Pampa. Para ello, y como ya lo mencionamos, buscaremos el acompañamiento de esta legislatura y la anuencia del Gobierno nacional. A pesar de todos estos escollos, y complementariamente a la tarea de paliar la coyuntura social y económica, buscaremos consolidar nuestro modelo de Provincia productiva e inclusiva” afirmó.