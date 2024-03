Vanina Fileni: la impronta de una pionera en la vida policial pampeana

La comisario Vanina Fileni es la jefa de la Unidad Regional II de la Policía, primera mujer en llegar a ese cargo en la provincia de La Pampa.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, y en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, contó que el nombramiento representa un gran halago, un reconocimiento a la trayectoria de trabajo con 28 años de servicio en la institución. “Lo tomo con mucha responsabilidad, como un gran desafío, con compromiso, tengo a mi lado un compañero de promoción, el Mayor Palleres, que me viene acompañando en las ideas, en lo que tenemos en mente de proyectar estos años que nos toque al frente de la Unidad Regional”.

Son muchas las dependencias a cargo como así también el personal por lo que las expectativas son muchas, “en lo humano siempre pensamos en dar una respuesta, en saber escuchar, y en lo laboral apuntamos a articular para conseguir recursos y que así podamos trabajar de la mejor manera y dar respuesta al eje central que es la sociedad, nuestro servicio se debe a brindar lo mejor para que la sociedad se sienta satisfecha”.

“A este trabajo, que lo hago con mucho placer, soy una bendecida porque puedo trabajar de lo que me gusta, no lo siento como un sobrepeso, trabajé muchos años en la parte investigativa, en la Comisaría Primera, me tocó la inauguración de la Comisaría de la Mujer, que fue otro gran desafío dentro de la ciudad (General Pico), pero el poder ayudar, buscarle la vuelta, dar una solución a cada situación que se presenta a diario es un placer”, prosiguió Fileni.

Volviendo a su labor al frente de la Comisaría de la Mujer, destacó la posibilidad de articular con otras entidades y sobre todo una característica fundamental como el saber escuchar, por las diversas problemáticas y situaciones que llegaban a este espacio.

Ser jefe de una Unidad Regional es una consideración no solo a la trayectoria sino también a la responsabilidad con la que esta mujer ha trabajado, “se lo debo a mis hijos”, expresó con profunda emoción.

A modo de cierre, y en un mensaje a quienes integran la Policía de La Pampa pidió: “Tanto hombres como mujeres tenemos que mirar para adelante, estamos al servicio de la comunidad, por eso ingresamos a la Fuerza. Tenemos que tener empatía con la gente, más en el momento social que estamos atravesando. Vemos que la situación económica no es buena, la gente está irritable, entonces a la hora del lugar que nos toca tenemos que saber escuchar, guiar y tener paciencia”.

