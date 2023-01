Una firma de gastronomía industrial se instala en el Parque Agroalimentario de Sta. Rosa

Invertirán más de 200 millones de pesos para activar las instalaciones en un plazo de 180 días e inicialmente generarán 35 nuevos puestos de trabajo. En la actualidad la firma produce 16 millones de viandas en su planta de Buenos Aires, y la incorporación de las instalaciones emplazadas en la capital pampeana, por su estratégica ubicación geográfica, les permitirá ampliar su capacidad productiva y expandirse hacia varias regiones, tanto del sur como del centro y norte del país.

Se trata de la empresa Foodrush Gastronomía SA quien accedió al inmueble tras haber sido adjudicataria de la Licitación Pública Nº 20/22. Durante la firma del contrato de locación y entrega de llaves del inmueble, Alejandro Affonso y Carla Zanette, titular y asesora técnica de la firma respectivamente, expusieron detalles de cómo operaran la planta ante el gobernador, Sergio Ziliotto, la ministra de la Producción, Fernanda González, e integrantes de la cartera de Producción.

En principio el gobernador Ziliotto les dio la bienvenida a la provincia a los representantes de Foodrush y precisó que el objetivo del gobierno es “no tener infraestructura productiva ociosa”, tras lo cual mencionó la puesta en marcha de la ex Montenegro y la próxima activación de la ex planta Calzar.

El mandatario repasó parte de los beneficios que La Pampa ofrece a las industrias interesadas en radicarse, refiriéndose en particular al programa de Fortalecimiento del Trabajo Pampeano, como “una herramienta efectiva para avanzar en el principal objetivo que nos hemos planteado que es generar trabajo digno para pampeanas y pampeanos”.

Finalmente les deseo “éxito” en la etapa que inicia la firma en La Pampa, les agradeció por “tomar el riesgo de invertir para producir” y subrayó: “cuenten con este gobierno que siempre estará del lado de los que apuestan a la producción y el trabajo”.

35 nuevos puestos de trabajo

Affonso, cuya familia paterna es oriunda de Embajador Martini, precisó que con su compañía “hace 25 años que hacemos gastronomía industrial y 10 años que estamos trabajando en La Pampa, provincia con la que me unen los más gratos recuerdos de mi infancia”.

“El paso que damos hoy es parte de la radicación definitiva de nuestra empresa en la provincia, porque si bien teníamos lugares habilitados para hacer elaboración de comidas esto tiene otras dimensiones. Aquí –en Santa Rosa- vamos a establecer los depósitos centrales y vamos a poder producir viandas para repartir en los diferentes servicios que tenemos y atender otras opciones que como son los servicios del gasoducto -Presidente Néstor Kirchner- que se está construyendo”.

“Estas instalaciones nos van a potenciar para generar nuevos puestos de trabajo”, dijo y aclaró que si bien en principio consideraron la posibilidad de iniciar las actividades con 25 trabajadores, “hoy estamos pensando que van a ser 35 los operarios porque estamos hablando de nuevas alternativas de negocios”.

“Posibilidades que no existen en otras provincias”

El empresario valoró muy positivamente “las posibilidades que la Provincia ofrece para quien viene con intenciones de radicarse como fue nuestro caso. En La Pampa hay posibilidades que no existen en otras provincias. Nos facilitan tasas subsidiadas para créditos de inversión, que si bien por el momento no vamos a utilizar, si debo decir que formaron parte del paquete de beneficios diferenciales que nos convencieron para radicarnos aquí”.

Asimismo destacó el estado “impecable de la planta, donde nosotros solo tenemos que poner el equipamiento y se pone a trabajar en breve”.

Finalmente destacó la predisposición de los funcionarios pampeanos con “quienes tuvimos una comunicación extremadamente fluida. Estamos muy contentos y sobre todo estimulados para seguir adelante, que es lo que hace que las cosas sucedan”.

Actividad que desarrolla Foodrush

La empresa se dedica al acopio, elaboración y distribución de viandas. Se trata de una firma líder a nivel nacional en el procesado de alimentos en sus distintas etapas. Con más de 20 años de trayectoria en el sector, produce y entrega actualmente 16 millones de raciones en todo el país, desde su planta localizada en Marcos Paz, provincia de Buenos Aires.

En La Pampa presta el servicio de provisión de viandas a distintas dependencias de salud pública (Hospital Lucio Molas, CEAR, etc) y provee el racionamiento de comida en cocido a la Colonia Penal de Santa Rosa U4; Instituto Correccional de Mujeres U.13 e Instituto de Jóvenes Adultos U.30. En General Pico atiende al Instituto Abierto U.25.

Instalaciones y adecuaciones

El predio del Parque Agroalimentario de Santa Rosa se encuentra emplazado a la vera de la Ruta Nacional N° 35 en cercanías de Canal Tres.

Las instalaciones por las que ofertó y ganó la firma Foodrush están compuestas por una sala de elaboración de 360 metros cuadrados; un depósito de 1.440 metros cuadrados; otro depósito de 2.700 metros cuadrado y oficinas, baños y vestuarios sobre un espacio de 464 metros cuadrados.

En un plazo estipulado en 180 días la firma deberá realizar las inversiones necesarias para la puesta en funcionamiento.

En este sentido invertirán más de 208 millones (a valores de agosto) para la realización de la readecuación de la infraestructura de la planta propuesta, instalación de cámaras frigoríficas, instalación de cocinas industriales, hornos convectores y equipamientos varios, entre otras tareas.

