Un reclamo todoterreno por el Atuel

B ajo la consigna “El Atuel también es pampeano” se convocó a simpatizantes del 4×4 y de los todoterrenos a participar de este reclamo tan arraigado, por el regreso del curso del río a La Pampa.

La iniciativa tuvo el apoyo de la Municipalidad de Santa Isabel, a través de la Dirección de Turismo, además se sumaron vecinos y vecinas que luchan día a día por la recuperación de este río, que hace más de 25 años no riega suelo pampeano.

“En el punto límite de nuestro oeste se agruparon cerca de 20 camionetas y más de 20 motos y cuatriciclos, que recorrieron los senderos y médanos hasta llegar al cauce seco, que en primer momento causó asombro por el paisaje desconocido por muchos de los concurrentes y luego de unos minutos se escucharon murmullos de indignación por parte de los participantes”, comentó uno de los participantes de la jornada.

Asimismo, se destacó el paisaje para disfrutar del turismo pampeano y se pudo observar con profundo dolor la pérdida de productividad en las tierras. Durante las palabras de quienes hace años luchan por la recuperación del río se hizo notar el silencio respetuoso de los chacareros y lugareños, que tan afectados están desde el corte del agua.

“Todo el grupo se trajo desde las entrañas del oeste pampeano una realidad que solo se entiende cuando vas al lugar y ves la problemática. Este grupo normalmente recorre Argentina en forma de turismo alternativo no tradicional, visitando lugares que no se llega normalmente en vehículos de tracción simple o sin previo asesoramiento. Aquí en La Pampa quedó demostrado que se puede incursionar y atraer a otros grupos y participantes de la República Argentina que se dedican a realizar este turismo que crece año tras año”, agregó otro de los concurrentes.

El encuentro se desarrolló con el cumplimiento de todos los protocolos sanitarios en el marco de la pandemia y culminó con un gran asado, donde disfrutaron chivitos de la zona.

