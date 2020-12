Turismo: informe sobre consultas y actividades

El mayor número de consultas, el 53%, fueron respecto a los permisos y los requerimientos para ingresar y/o transitar en la Provincia. El 41% de los consultantes solicitó información turística en general. Destinos y servicios en cada uno de ellos, horarios y actividades que se permiten realizar, circuitos y recorridos.También preguntas específicas por destinos o regiones en particular, principalmente se destaca el Parque Luro y lugares de balneario como Casa de Piedra, Colonia Barón, Utracán y Ojo de Agua de Uriburu.El 6% de los requerimientos se relacionó con información referida a los alojamientos turísticos, ya sea los habilitados con los protocolos, los servicios, las distintas modalidades y clases que existen.En cuanto a la tendencia esperada para el mes en curso –y a juzgar por los primeros fines de semana-, la demanda de consultas continúa en relación a actividades y/o lugares para visitar.Casi toda la Provincia está en Fase 5, sin embargo existen localidades que no han realizado aún la apertura al turismo, por ejemplo Casa de Piedra, Luan Toro, Guatraché y Algarrobo del Águila. En tanto el Parque Nacional Lihué Calel permanece cerrado.Desde los distintos espacios de información, se refuerza en todo momento el mensaje de realizar un turismo responsable, cuidando los protocolos y medidas de seguridad correspondientes.No hay que olvidar que la pandemia aun no terminó y es el momento en que se demanda responsabilidad individual y social.

Primer fin de semana largo del mes

La Secretaría también realizó un balance del movimiento turístico que se produjo durante el fin de semana largo, en base a los datos recogidos de los propios prestadores de servicios y las municipalidades.

Durante los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre las estancias turísticas que trabajan con la aplicación de los protocolos correspondiente, tal es el caso de Hostal Naicó, La Holanda y La Pampeana, reportaron ocupación completa en servicios de gastronomía y actividades rurales. Siempre respetando la capacidad máxima permitida de acuerdo a las características particulares.

En Intendente Alvear, el Eco Parque la Casa de los Abuelos vio colmada su capacidad con 40 personas alojadas durante todo el fin de semana. Se realizaron allí ese fin de semana dos eventos con 130 personas en total y más de 50 visitas al predio.

La laguna de Ojo de Agua, en Uriburu, tuvo mucha afluencia de personas registrándose 100 visitantes el sábado, 400 el domingo, 300 el lunes y 250 el martes.

El municipio de La Adela informó también muy buena cantidad de turistas alojados en los distintos establecimientos hoteleros, en su mayoría procedentes de localidades pampeanas y que realizaron distintas actividades turísticas, sobre todo en el río. La Empresa Travesías Kumelén Co que realiza actividades náuticas en el río Colorado reportó más de 50 excursionistas

El Parque de la Prehistoria de Eduardo Castex tuvo más de 250 personas durante el fin de semana. La mayor cantidad de asistentes se registró entre el domingo y el lunes feriados.

Desde General Acha se informó acerca del movimiento interesante en la Reserva Natural Municipal Laguna de Utracán, con 1250 visitantes durante todo el fin de semana.

En las termas de Bernardo Larroudé se registró una ocupación de casi el 100% en las cabañas y camping del complejo, mientras que asistieron unas 180 personas a las piletas termales.

El balneario de Colonia Barón, que solo permite el ingreso de locales, registró 290 personas en el complejo recreativo.

Gobernador Duval vivió ese fin de semana también con mucha actividad. El balneario sobre la vera del río Colorado se vio colmado con más de 140 personas durante esos días, mientras que ese lunes recibieron a un numeroso grupo de kayaquistas que realizaban una travesía por el río; el fin de semana se llevó a cabo el lanzamiento de la temporada de verano 2021.

Parque Luro y operadores turísticos

En la Reserva Provincial se observó buen movimiento de visitantes, más de 400 personas durante todo el fin de semana. Hay que tener en cuenta que existe un límite de 400 personas por día según protocolo. Hubo turistas de otras provincias, principalmente de Buenos Aires y muchas personas del interior de la provincia de La Pampa.

Por su parte, varios operadores turísticos recorrieron la Provincia ofreciendo distintas actividades y visitas.

Nuova Viajes reportó una salida de más de 20 personas recorriendo la ciudad de General Acha, visita a la bodega Estilo 152, laguna de Utracán, visita a la localidad de Ataliva Roca con parada y guiada por la Cervecería Nuevo Origen y local gastronómico Los Retoños. Fin de semana completo con alojamiento en el establecimiento A Puro Campo.

Wasabi Viajes de General Pico, realizó un recorrido por la zona norte de La Pampa. Más de 40 personas recorrieron las localidades de Arata, Pichi Huinca y Eduardo Castex con diferentes actividades culturales y de contacto con la naturaleza.

Mientras que Alta Pampa Viajes y Turismo llevó un grupo de 10 personas a vivir un día de campo en la Estancia Villaverde.