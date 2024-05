Trapaglia se diferenció de la Libertad Avanza: “No somos lo mismo”

La Diputada Provincial y Presidenta del Bloque PRO-MID, se refirió a la idea que impulsa Patricia Bullrich de lograr una unión entre el PRO y la Libertad Avanza y manifestó “está claro que no somos lo mismo. Podemos coincidir en cuanto al rumbo que queremos para la Argentina, pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo con todo lo que el Gobierno Nacional está haciendo”.

Trapaglia se diferenció del Gobierno de Javier Milei y subrayó “hasta ahora se hizo un ajuste que tal vez era necesario en el Estado, pero también se castigó a la clase media y a los jubilados sumado a una caída tremenda de la actividad. Tiene que demostrar que tiene razón en lo que dice y hace. Y sentenció “queremos ver a la gente mejor”.

Trapaglia hizo mención a la alianza electoral en 2015 de la que fue parte el PRO y señaló “cuando nació Cambiemos fue mediante una alianza del PRO con la Coalición Cívica y la UCR. Y el hecho que se conforme Cambiemos no hizo que dejen de existir los partidos que integraban el frente”. Y agregó “eventualmente se podrá pensar en un acuerdo parlamentario o una nueva alianza electoral con la Libertad Avanza y/o con otros partidos, pero eso de ninguna manera significa que el PRO deje de existir”.

Además la diputada del PRO, enfatizó en que “tenemos que ver la película del 2015 para acá, cuando la gente eligió el cambio por primera vez con Macri presidente. No se entiende que Milei sea presidente sin el 2015. Macri y Milei son dos caras de la misma moneda que es el cambio en Argentina. Pero no dejan de ser dos caras diferentes en muchas cosas”. Y concluyó de manera categórica “compartimos el sentimiento que volver para atrás es un error y que el kirchnerismo no puede volver”.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Deje su comentario en Facebook