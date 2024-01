Trapaglia “Agradecemos la invitación a la reunión. Vivimos en democracia y es muy importante que se nos convoque”

La diputada provincial, María Laura Trapagalia, en su carácter de miembro del Consejo Directivo del PRO, participó en el día de hoy de una reunión convocada por el Poder Ejecutivo de La Pampa.

El objetivo de la reunión fue informar y analizar el impacto institucional, social y económico de las medidas propuestas y en parte implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional para el país, y específicamente el impacto de las mismas en la provincia de La Pampa. Según relataron los presentes en el encuentro, el Gobernador manifestó su preocupación por el DNU y la falta de debate en torno al contenido del decreto. Asimismo, Zillioto pidió por el debate en profundidad del proyecto de Ley Ómnibus que propuso el gobierno del presidente Javier Milei.

Al finalizar, Trapaglia sostuvo: “Agradecemos la invitación a la reunión. Vivimos en democracia y es muy importante que se nos convoque, siendo que siempre queremos lo mejor para todos los pampeanos y pampeanas que han puesto su voto de confianza en nosotros para representarlos como legisladores a nivel provincial”.

“Ahora que no cuentan con el apoyo del Gobierno Nacional, no tienen quorum en la Cámara de Diputados y no les sobra un peso para gestionar, tuvieron que llamar a la oposición a dialogar”, enfatizó Trapaglia. Y agregó, “tal como se lo dijimos al Gobernador, siempre van a contar con nosotros para el debate de ideas, trabajar en la calidad institucional y defender los valores democráticos. Pero es una lástima que este no sea el comportamiento que se vió estos años en la legislatura de la provincia”.

Asimismo, la legisladora del PRO sostuvo que “El Gobernador criticó la forma en la que se presentó el proyecto de ley ómnibus en el Congreso Nacional; sin embargo le señalamos que precisamente el Presupuesto provincial también se trató de una ley ómnibus que incluyó un montón de otras cuestiones, entre ellas de delegación de funciones legislativas, violando la exclusividad que tiene que tener el tratamiento del presupuesto”.

En relación a la situación de la provincia, Trapaglia se mostró a favor de reordenar los recursos de La Pampa, “siempre con el menor costo social posible y que a largo plazo sea beneficioso para todos”. “No se trata de gastar más o menos, sino de gastar mejor”, destacó.

“No dejamos pasar la oportunidad, para manifestarle al Gobernador la necesidad del urgente tratamiento del proyecto de Ficha Limpia, una deuda que tenemos todos los dirigentes con los pampeanos y que es fundamental para promover la transparencia e integridad de los representantes de nuestra provincia”, finalizó Trapaglia.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Deje su comentario en Facebook