Transmisión por Canal 3 del Torneo Federal de Básquet

El gobernador Sergio Ziliotto, instruyó a la Secretaría General de la Gobernación a través de Canal 3 la Televisión Pública Pampeana y al Ministerio de Desarrollo Social, para transmitir en directo los partidos locales de los tres clubes que tienen representación en el Torneo Federal de Básquet.

Las autoridades pertenecientes a estas áreas gubernamentales se reunieron y acordaron criterios con los clubes, Juventud Unida de Alpachiri, All Boys de Santa Rosa y Ferro Carril Oeste de General Pico.

El ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez detalló que se trata de ir saliendo de manera paulatina de la pandemia “que tuvimos que atravesar durante el 2020, de tener prácticamente los clubes sin actividad en un principio. Fuimos apoyando de manera económica a los clubes en tres etapas”.

Juntamente con el decreto donde se habilita la concurrencia del público en espacios cerrados, con determinadas características en el marco de un protocolo, “toda la Provincia va a tener derecho a acceder a la Televisión Pública Pampeana para poder ver a los tres equipos”.

En el caso que jueguen dos locales al mismo tiempo, Álvarez precisó que “estamos tratando de que no se superpongan los horarios. Lo vamos a trabajar con la Confederación de Básquet para que estén separados y se puedan transmitir en directo. Si son simultáneos, uno será en directo y otro vía streaming”.

Por su parte, Miriam Álvarez, directora general de Comunicación Social, dijo que es una decisión del Estado pampeano “acompañar a través de la Televisión Pública en este caso al deporte, entendiendo que no es solo la transmisión de un evento, sino que se pretende transmitir el contexto, lo que se vive, lo que siente la gente en una institución. Queremos mostrar La Pampa sobre lo que tiene que ver con su geografía, paisaje y su gente”.

Aprovechar la pantalla para acercar el deporte, “el futbol, básquet o cualquier disciplina y acompañar desde una lógica que apunte hacia la no violencia. Esto lo vamos a trabajar de manera articulada con los Ministerios de Seguridad, Desarrollo Social y Educación. Queremos que la Televisión Pública sea una pantalla donde se transmitan estos contenidos”, concluyó la directora.

