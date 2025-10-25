Terapia Intensiva Pediátrica: formación, compromiso y políticas públicas a favor de las infancias pampeanas

Con la participación de más de 200 profesionales de toda la Provincia y la presencia de destacados referentes nacionales, la actividad comenzó hoy y se extenderá hasta mañana en el Centro Cultural MEDASUR. La instancia pone en valor el trabajo interdisciplinario, la actualización científica y el compromiso ético de quienes sostienen a diario, la atención en contextos de alta complejidad. El acto de apertura estuvo encabezado por el ministro de Salud, Mario Rubén Kohan, quien dio la bienvenida a los presentes señalando que “más allá de su valor académico, este encuentro representa una expresión concreta de la vocación que nos une: cuidar, formar y acompañar. En La Pampa, la Salud Pública no se improvisa. Se planifica, se sostiene y se defiende con políticas claras, coherentes y comprometidas desde el primer día. Se trabaja todos los días para garantizar un derecho fundamental”.

En el mismo expresó que la presencia de gran número de profesionales, reunidos para compartir saberes y actualizar prácticas en terapia intensiva pediátrica, “es una muestra del compromiso real que tenemos con las infancias pampeanas. Y lo hacemos en el marco de los 31 años de la UTI Pediátrica del Complejo Hospitalario Favaloro-Molas, un servicio que ha construido una trayectoria ejemplar, basada en la excelencia clínica, el compromiso sostenido y el acompañamiento humano a las familias”.

En contraste

Kohan también trazó un contraste con el escenario nacional, reafirmando el posicionamiento político provincial. “Mientras en el país se desfinancia la Salud Pública, se debilita el sistema universitario y se pone en riesgo el funcionamiento de hospitales emblemáticos como el Garrahan, en La Pampa elegimos otro camino. Bajo el liderazgo del gobernador Sergio Ziliotto, defendemos la salud y la educación como derechos humanos fundamentales. Porque sabemos que cada niña y cada niño que ingresa a una unidad crítica merece la mejor atención posible. Y esa excelencia no surge de manera espontánea: se construye con decisión política, inversión sostenida, equipos capacitados y espacios como este, que nos permiten crecer como sistema y como comunidad. La salud de nuestras infancias es una prioridad indelegable. Y desde La Pampa, vamos a seguir trabajando todos los días para garantizarla”concluyó.

Humanización del servicio: el corazón del Hospital

Por su parte Jorje Jorja, director Complejo Hospitalario Favaloro-Molas, ofreció una mirada íntima y profundamente humana sobre el trabajo cotidiano del equipo de terapia intensiva pediátrica: “Agradezco a cada integrante del equipo de terapia intensiva pediátrica: enfermeras, enfermeros, profesionales de los servicios sociales, personal de servicios generales, médicas y médicos, etc. Su labor cotidiana, silenciosa y constante, es el corazón del Hospital. Los veo cada vez que paso por allí, inmersos en la atención de cada niña y cada niño, con una entrega que va más allá de lo profesional. Están comprometidos no solo con el presente clínico del paciente, sino con su futuro como persona y con el acompañamiento integral de su familia”.

“Ese compromiso se traduce en decisiones clínicas complejas, discusiones interdisciplinarias y una búsqueda constante por mejorar los tratamientos. Y eso habla de una red de salud que no se limita a aplicar protocolos, sino que se basa en el humanismo, la empatía y la mirada integral sobre la calidad de vida” destacó.

Articulación provincial: una red que se extiende

En la misma línea, enfatizó sobre el trabajo territorial que realiza el servicio, subrayando el modelo de salud descentralizado que impulsa la Provincia. “Nuestro trabajo no termina en los pasillos del Hospital. Desde el servicio de pediatría articulamos con hospitales de mayor y menor complejidad: enviamos referencias, recibimos personal para capacitar, compartimos saberes. Sabemos que los niños que salen de nuestra terapia volverán a sus localidades, y allí deben encontrar equipos preparados para continuar su atención. Este modelo de capacitación descentralizada fortalece la red provincial de salud”.

“En una provincia extensa y con realidades diversas, es fundamental que cada localidad tenga capacidad de respuesta. Y eso es posible por el esfuerzo sostenido del Gobierno provincial, que apunta a una salud pública inclusiva, territorial y de calidad.” señaló

Un llamado a defender derechos

Finalmente, cerró su intervención con una reflexión política sobre el contexto nacional y la necesidad de sostener marcos normativos que respalden el trabajo sanitario. “Esta segunda jornada se realiza en un momento histórico complejo para nuestro país. Necesitamos recursos humanos capacitados, pero también marcos normativos que acompañen esa formación. Hoy tenemos leyes fundamentales que han sido suspendidas: la Ley de Emergencia Pediátrica, la Ley de Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario. No podemos mirar para otro lado. Estas leyes son herramientas concretas para garantizar derechos, sostener políticas públicas y respaldar institucionalmente el esfuerzo de cada trabajador de la salud. Debemos visibilizarlo y trabajar colectivamente para que se conviertan en realidad”.

Compromiso con la excelencia

La jornada comenzó con las palabras de bienvenida de María Laura Córdoba, jefa del Servicio de Terapia Intensiva Pediátrica y parte del comité organizador, quien convocó a los presentes a aprovechar el encuentro como una oportunidad de crecimiento colectivo.

“Nos reunimos para compartir conocimientos, experiencias y desafíos en el cuidado de nuestras niñas y niños. Nuestro objetivo es brindar la mejor atención posible y mejorar los procesos del paciente crítico. Agradezo al equipo de Salud por su dedicación, al Gobierno provincial por el acompañamiento permanente, al comité organizador y a los disertantes por su esfuerzo. Los invito a participar activamente, compartir dudas y experiencias, establecer nuevos vínculos profesionales y recordar que cada conocimiento adquirido aquí impactará directamente en la vida de nuestros pacientes y sus familias” concluyó.