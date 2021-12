“Sin presupuesto nacional peligran obras por 13 mil millones en La Pampa”

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, sostuvo que la posibilidad de un bloqueo opositor a la Ley de Presupuesto en el Congreso “significa un gran perjuicio” para el Gobierno y para las provincias, al tiempo que criticó a la oposición por “poner palos en la rueda”.

El mandatario participó esta mañana de una reunión en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro y con varios gobernadores justicialistas para analizar el tratamiento parlamentario de la Ley de Leyes.

“No tener el presupuesto nacional significa un gran perjuicio para el Gobierno porque ya está enfrentando una negociación de la deuda que claramente no contrajo, que aquellos que son responsables de ese endeudamiento tan salvaje, inexplicable y producto de su mala gestión, hoy pongan los palos en la rueda para que no se llegue a un acuerdo”, señaló el mandatario en diálogo con prensa acreditada en Casa Rosada.

En relación al impacto que generaría en La Pampa, Ziliotto dijo que la imposibilidad de contar con un presupuesto nacional configura “un gran perjuicio porque, a partir de un Gobierno federal que piensa en que en todos los rincones de la Argentina hay ciudadanos que tienen los mismos derechos, que es necesario incluirlos, que tengan las mismas oportunidades claramente nos afecta”.

“Estamos hablando que no podríamos hacer obras por un total de más de 13 mil millones de pesos. Sumado también que está en el presupuesto nacional el compromiso de ejercicios futuros que nos afecta. Obras que son trascendentales para la provincia de La Pampa. No solo las que ya está en marcha, que necesitan el financiamiento en el ejercicio 2022, sino obras nuevas que tienen que ver con necesidades estructurales que tiene la provincia de La Pampa”, dijo.

Ziliotto destacó especialmente “el acueducto del norte que lleva nada más y nada menos que agua potable desde Santa Rosa a General Pico”, “una obra emblemática porque tiene que ver con la calidad de vida”.

“También está la terminal de ómnibus de la ciudad de Santa Rosa, una ciudad capital que realmente merece una terminal como corresponde. Tiene que ver con obras viales como lo es la reparación de la ruta 35. Un área estructural en cuanto a la vinculación norte-sur del país. Y también una obra que es importantísima por la seguridad vial de una ruta nacional que pasa por la localidad oesteña de La Pampa, que es Santa Isabel, que es la travesía urbana”, añadió.

Respecto de las consecuencias políticas, estimó lo que “tiene que primar en este caso es el crecimiento institucional de involucramiento de la sociedad, de que día a día se piense cada vez más el sentido de su voto, quiénes son sus representantes”.

“Hago un llamado a los diputados de la provincia de La Pampa que han sido votados por el voto popular, oficialistas o de la oposición, que tengan muy en claro que no están votando a favor de un Gobernador ni están votando a favor de un partido político o para posicionarse políticamente, están votando algo que va a afectar el futuro de los pampeanos y las pampeanas”, concluyó.

