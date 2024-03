Servicio de Vacunación: mujeres en la primera línea del Sistema de Salud Pública

En momentos de pandemia (COVID-19) se vivieron momentos de mucha incertidumbre y dolor, aunque siempre se mantuvo una luz de esperanza, principalmente a partir de la llegada de las vacunas que permitían una mejor defensa.

En General Pico, al igual que en el resto de la Provincia, se trabajó con mucha intensidad en el Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno, cabecera de la Zona Sanitaria 2, en dicho contexto la responsabilidad de la vacunación y distribución estuvo a cargo de la licenciada Nélida Urruchuaga, jefa del Servicio de Vacunación.

Muchos detalles a tener en cuenta, momentos de tensión, ansiedad, fundamentalmente en personas mayores, quienes tuvieron la prioridad en el inicio de dicha vacunación, debieron ser llevados adelante con decisiones firmes pero donde primó la cordura e inteligencia para el desarrollo de las tareas vacunatorias.

La experiencia y capacidad de Urruchuaga, con una vasta experiencia en el ámbito de salud pública, fueron esenciales, con equipos fuertemente conformados que aprovecharon al máximo las vacunas que llegaban a La Pampa.

En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, Nélida Urruchuaga recordó: “Nos tocó a todos en general trabajar muchísimo, en una pandemia donde nos desgastó mucho pero también nos fortaleció en diferentes aspectos. Particularmente me siento orgullosa del trabajo que se realizó con un equipo que estuvo en todo momento acompañando el proceso, quizá el más duro que nos tocó atravesar, con un gran acompañamiento de todos los niveles. Hoy pienso en eso y me parece que fue algo tan lejano, aunque si bien estamos desde salud pública preparados, no me gustaría que vuelva a pasar algo así”.

Tener a cargo la vacunación de todo el norte provincial no fue una carga para la profesional, “una debe estar preparada para las diferentes situaciones que aparecen, como se puede dar en una guardia ante una emergencia grave. Tal vez haya existido algún desgaste por el tiempo que tardó la pandemia, pero siempre tenemos interiormente esa alerta para enfrentar las cosas”.

Finalmente, en un mensaje por el Día de la Mujer, Nélida expresó: “Las mujeres, todas, tenemos que trabajar, en lo que sea y podamos, siempre vamos a encontrar algo en qué trabajar, es algo que nos da una mayor independencia. Toda mujer siempre se va a inventar y reinventar de manera permanente, esa es nuestra mayor fortaleza. Somos seres libres e independientes, y el trabajo, no importa donde sea, nos permitirá mantenernos como personas dignas y seguir valiéndonos por nosotras mismas”.