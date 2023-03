Seguridad realizó una jornada con jueces y juezas de faltas provinciales

El Ministerio de Seguridad realizó una jornada con las y los jueces de faltas municipales con el objetivo de optimizar el trabajo conjunto, conocer las diferentes realidades y unificar criterios en cuanto a la aplicación de normas y procedimientos en todo el territorio.

La apertura estuvo a cargo del ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, quien remarcó que “es una reunión que nos debíamos hace rato donde vamos a ver las problemáticas” y añadió “entendemos que por ahí no van a ser las mismas las de Santa Rosa y Pico con las de San Martín o Bernasconi, eso lo sabemos. Por eso es importante conocer las problemáticas para trabajar por regiones para que sea un trabajo que nos sirva a todos”. “Hay problemáticas en común entre ciudades grandes y que no se condicen con alguna población más chica. Entonces, en función de eso, la idea es poder hacer reuniones estratégicas, entre áreas puntuales, y atender problemáticas en particular de esas regiones”, completó. A su vez, di Nápoli hizo hincapié¡en la necesidad de generar un espacio colaborativo para “ir viendo qué tema puntual o urgente tiene para resolver” cada una de las localidades para en conjunto buscar una solución inmediata. Por ultimo valoró y agradeció la concurrencia de las y los jueces de faltas a quienes les aclaró “mi intención es siempre ir a los lugares de ustedes, pero bueno, esta vez no pudimos. Yo creo que cuando avancemos con las reuniones y definamos las regiones vamos a poder hacerlo”, y continuó “es mucho más fácil juntar tres, cuatro jueces y atender la problemática en particular, pero nos debíamos esta reunión para iniciar el trabajo conjunto”. De la jornada participaron 16 jueces y juezas, de distintas localidades, que a su vez, en algunos casos, tienen a cargo más de una jurisdicción. Cada uno realizó una exposición sobre las realidades que atraviesa cada localidad, donde los presentes indagaron sobre los puntos en común y compartieron experiencias con el objetivo de fortalecer las intervenciones territoriales. El propósito de la convocatoria radica en abrir un espacio de encuentro para unificar y actualizar criterios y procedimientos, a fin de garantizar igualdad y seguridad jurídica en el desarrollo de los procedimientos administrativos de faltas.

