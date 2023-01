Se viene ExpoPyMEs 2023 con la incorporación del sector agropecuario

La tradicional muestra de la Pequeña y Mediana Industria pampeana será los días 14,15 y 16 de abril en el Autódromo Provincia de La Pampa. A partir de este año se realizará anualmente y como novedad sumará un sector para “soluciones agropecuarias”. El gobernador ratificó que todos los beneficios a la pequeña y mediana empresa y la industria que dispone el Gobierno provincial “solo buscan generar actividad económica, crecimiento y crear trabajo. Ese es el camino que debemos transitar junto al sector privado”.

La decisión de que la ExpoPyMEs se realizara anualmente fue anunciada por el gobernador Sergio Ziliotto en mayo de 2022, oportunidad en la que subrayó, “no podemos desaprovechar el proceso de incipiente crecimiento de la industria y de todos los sectores de la economía de la provincia de La Pampa”.Hoy se confirmó que este año la mega muestra será los días 14, 15 y 16 de abril en su emplazamiento habitual: el Autódromo Provincia de La Pampa ubicado sobre la Ruta Provincial 14 en Toay.Los detalles se dieron a conocer en una rueda de prensa en la que estuvieron el primer mandatario junto al vicegobernador Mariano Fernández; la ministra de la Producción, Fernanda González y el Intendente de Toay, Rodolfo Álvarez, entre otros funcionarios.El gobernador pampeano dijo que “no es casual que a partir de este año las ExpoPyMEs comience a desarrollarse anualmente, porque la adhesión del sector privado en la edición anterior, hace que realicemos el esfuerzo de mostrar todos los años lo que somos capaces de producir en La Pampa”.“La Provincia de La Pampa, en el último informe de la CEPAL, muestra un crecimiento de su Producto Bruto Geográfico del 53% en los últimos 18 años. Somos la novena provincia que más creció y eso tiene que ver con un Estado presente y articulador que ve en el sector privado un socio estratégico y no un enemigo. Siempre lo planteamos, es lo público y lo privado, no lo público o lo privado”.Ziliotto subrayó que ExpoPyMEs es “la mayor vidriera de la producción de la provincia de La Pampa” y destacó que se enmarca “en la ya arraigada y estratégica sinergia público-privada que viene a cumplir con el objetivo que nos trazamos desde el Gobierno provincial que es crecer con inclusión y desarrollar a toda la sociedad pampeana más allá del rincón geográfico en el que se encuentren”.Recordó que la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto provincial para 2023 “inédito, no sólo en el apoyo al sector privado para que lleve adelante la transformación productiva que tantos beneficios genera, sino porque muestra un Estado sano que no transfiere absolutamente ninguna ineficiencia al sector privado”.En este sentido dijo que en otras jurisdicciones provinciales “los servicios del pago de deudas obstaculizan inversiones, en infraestructura o sociales, pero principalmente inversiones en intervenciones en la economía que tan necesarias son para darle competitividad al sector privado”.El gobernador ratificó el “compromiso, como el que hemos tenido permanentemente con todos los sectores económicos para seguir creciendo” y reseño que a fines del año 2020 y “a pesar de la pandemia hemos puesto en marcha un programa muy agresivo de apoyo al sector privado”.“Para esto contamos con un Banco de La Pampa sujeto a los motivos de su creación como es el fomento, y también contamos con un presupuesto provincial que día a día incorpora más recursos para que el costo del dinero no sea un obstáculo para desarrollar una actividad económica”.En este sentido dijo que “si comparamos lo presupuestado en 2023 con el año 2019, vemos que hemos multiplicado por 15 el apoyo para el subsidio de tasas. Esto es posible al gran esfuerzo de todas y todos los pampeanos que pagan sus impuestos”.La ministra Fernanda González afirmó que ExpoPyMEs es uno de los eventos productivos “más importante que tiene la provincia de La Pampa” y detalló que “se lleva adelante gracias al esfuerzo mancomunado de todas las áreas del Gobierno provincial, el Banco de La Pampa, el Fideicomiso Autódromo Provincia de La Pampa, la municipalidad de Toay y la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior (I-Comex)”.“Desde sus inicios el objetivo de esta muestra fue que se visibilice la producción pampeana”, sostuvo la ministra y precisó que en ese sentido “venimos trabajando con todos los sectores económicos de la provincia en el marco de la sinergia público-privada, para que todas nuestras empresas crezcan, escalen en producción y generen fuentes de trabajo”.Finalmente, la ministra sostuvo que “el gobernador nos solicitó que acompañemos a las empresas y en función de una encuesta que hicimos la edición anterior, vamos a instrumentar una línea de financiamiento para aquellas empresas que tengan que trasladarse hacia el lugar de exposición y el armado de stands y, además, vamos a darle continuidad a la bonificación especial con el Banco de La Pampa de la operatoria Compre Pampeano”.El director de Comercialización y Competitividad, Nicoló Cavallaro, informó que ya se pueden realizar pre inscripciones en el sitio www.expopymeslapampa.com.ar , donde además está disponible un instructivo de carga.Detalló que la novena edición de la muestra “tendrá una nueva dinámica en función de la demanda que los visitantes puedan tener o generar” y anunció que “en esta oportunidad habrá un sector específico de soluciones para el sector agropecuario y un recorrido para el hábitat y la construcción”.Explicó que “como en las ediciones anteriores habrá un sector institucional donde, entre otras actividades, se realizarán las rondas de negocios; también habrá un aula cocina donde se van a hacer experiencias y degustaciones, y vamos a contar son shows musicales pampeanos”.