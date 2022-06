Se presentaron los cortometrajes “La Pandemia en La Pampa”

El acto contó con la presencia de la secretaria de Cultura, Adriana Lis Maggio; la subsecretaria de Coordinación Cultural, Dini Calderón; y la directora de Artística, Paula Boh.

Los directores estuvieron acompañados por actores, amigos y público en general.

Adriana Maggio brindó unas palabras de bienvenida, agradeció la presencia del público en la sala, así como también hizo un reconocimiento especial a todos los que intervinieron en las producciones audiovisuales.

La secretaria de Cultura manifestó que “estamos verdaderamente muy contentos de lo que va a suceder hoy acá porque esta esta es una tarea donde tenemos que estar todos sentados en la mesa, porque los protagonistas enmarcados en el grupo de Realizadores Audiovisuales Pampeanos y cada uno de los equipos que produjo estos cortos, formamos como un gran equipo de trabajo que nos costó llegar, pero acá estamos. No es un momento cualquiera. La realidad es que esta convocatoria se realizó en función de impulsar un poquito el sector audiovisual, porque lo cierto es que no podemos contar con un financiamiento considerable, pero este impulso nos sirve para volver a retomar la producción audiovisual y empezar a diseñar y caminar hacia un plan de fomento en conjunto con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y fortalecer su relación con las provincias”.

“Con esa idea de fomento empezamos a pensar y se hizo esta convocatoria que ustedes mismos dieron forma, para que fueran producciones de pampeanos que pudieran sumarse y dar como resultado un largometraje o mediometraje, que dará un producto de conjunto que vamos a mostrar con orgullo en nuestra Provincia”.

La funcionaria agradeció al docente de la ENERC Mariano Swi, director y guionista, profesor de la ENERC (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica), sede Patagonia, quien al momento de elaborar los guiones capacitó y acompañó durante todo el proceso a los realizadores pampeanos.

Finalmente anunció que la intención es presentar estas producciones en el próximo Festival de Cine de General Pico.

Los cortos que se proyectaron reflejan una mirada audiovisual de lo que dejó la pandemia en La Pampa y surge de una propuesta común de la Secretaría de Cultura y el colectivo RAP (Realizadores Audiovisuales Pampeanos), con el financiamiento del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales). “El tema propuesto fue la pandemia en la provincia de La Pampa y usamos la excusa del barbijo como un elemento común que atravesara las distintas producciones audiovisuales, pero creo que lo más importante fue la conformación de este grupo, para que a partir de ahora sigan trabajando y colaborando recíprocamente entre ustedes y con nosotros, para que el financiamiento que ojalá este año se regularice desde el INCAA, se convierta en una convocatoria permanente para que se vuelque en las producciones que ustedes puedan realizar”, puntualizó en uno de los tramos la secretaria de Cultura.

Paula Boh presentó a los directores y las producciones audiovisuales que se proyectarían a continuación:

Ayudemos al Virus: Simon Yacomuzzi – Ana Fresco. General Pico.

Pandemonium. Norma Torta – General Pico.

Derisor: Ramiro Urquiza. Santa Rosa.

El Viaje: Jeremías Jonathan Pantanali – Santa Rosa.

Batalla: Germán Borello. General Pico.

El viaje del barbijo – Claudia Pechín.

Delirio Temporal: Camila Rivero / Agostina Klear – Eduardo Castex.

Ana Fresco de General Pico al momento de proyectar Ayudemos al Virus contó que “hice este corto con Simón Yacoumuzzi, un compañero que me convocó, que conozco de diferentes producciones y de la docencia. Es una propuesta de una historia bastante particular, que me sorprendió y entusiasmó para producirlo y dirigirlo, porque era un corto que requería bastante producción y creatividad en la dirección. Lo terminamos hace muy poquito y estamos muy contentos con el resultado, hay un montón de actores que participaron, cada encuentro fue muy divertido y espero que lo disfruten”.

Por su parte Norma Torta comentó que con Pandemonium, un futuro incierto, tuvieron un trabajo intenso, de muchos meses, desde la elaboración del guión. “Hay muchas personas atrás, porque si bien hay una dirección, todos hemos aportado en la producción general. Las locaciones son de La Pampa y colaboró con nosotros la comisión de cultura de Dorila”. Concluyó agradeciendo a la Secretaría de Cultura por la propuesta, a la gente “que ha venido a apoyar, a funcionarios y a legisladores”.