Se licitó la tercera etapa de la red de agua potable en Toay

El acto licitatorio se desarrolló esta mañana en el auditorio de la Municipalidad de Toay, con la presencia del vicegobernador, a cargo de Poder Ejecutivo, Mariano Fernández; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo; el intendente de la localidad, Rodolfo Álvarez; el administrador Provincial del Agua, Fabricio González Martín y representantes de las empresas oferentes.

En el año 2010 el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a través de la Administración Provincial del Agua (APA), proyectó la renovación de la red de distribución de agua potable de la localidad de Toay, en virtud de los problemas evidenciados con frecuentes pérdidas y roturas, y por inconvenientes de falta de presión en algunos sectores de la ciudad, principalmente durante la época estival.

Al respecto Fabricio González Martín, administrador de la APA, explicó a la Agencia Provincial de Noticias que la planificación “se realizó en tres etapas de licitación de obras, de acuerdo a la distribución poblacional del centro urbano de ese entonces, para ejecutar el recambio de las cañerías antiguas por nuevas cañerías de PVC”. La primera se licitó en 2011, abarcando la renovación de la red primaria y secundaria del sector comprendido entre calles Saavedra, Moreno, España y Avenida 9 de Julio.

Alcanzó un total de 10.355 metros de cañerías en diámetros 200 mm, 160 mm, 90 mm, 75 mm y 63 mm. Ubicando la nueva cañería bajo la calzada a continuación del cordón cuneta. Asimismo se instalaron 19 válvulas esclusas y 3 hidrantes.

La obra se completó con las ejecución de las conexiones domiciliarias a esa nueva red, ejecutando un total de 530 conexiones domiciliarias completas incluyendo sus medidores de agua.

Segunda etapa

El segundo tramo se licitó en el año 2012, abarcando la renovación de la red secundaria del sector comprendido entre calles Saavedra, Moreno, España y Bv. Reg. 13 de Caballería, alcanzando un total de 6.500 metros de cañerías en diámetro 63 mm, y se instalaron 4 válvulas esclusas. Se completó con la ejecución de 384 reconexiones domiciliarias a esa nueva red y 57 nuevas conexiones completas incluyendo sus medidores de agua.

La tercera etapa, licitada hoy, comprende la renovación de la red primaria y secundaria del sector comprendido entre calles Saavedra, Rivera, España y Avenida 9 de Julio; y el sector comprendido entre las calles: España, Avenida 9 de Julio y Bv. Reg. 13 de Caballería, alcanzando un total de 13.680 metros de cañerías en diámetros 200 mm, 160 mm, 90 mm, 75 mm y 63 mm, y requiriendo la instalación de 41 válvulas esclusas y 4 hidrantes.

La misma se completa con la ejecución de las reconexiones domiciliarias a esa nueva red, ejecutando un total de 1.095 nuevas conexiones completas incluyendo sus medidores de agua.

El vicegbernador destacó de la necesidad que prontamente podrá contar parte de la localidad toayense. “La comunidad se va a sentir satisfecha, fundamentalmente por un bien y un derecho humano como es el agua”, afirmó.

“Durante esta semana y en otras oportunidades me ha tocado estar presente en procesos licitatorios, tal vez no tanto en el Gobierno nacional anterior. Nos hemos acostumbrado ahora a esta digna actividad de poder anunciar obras, procesos licitatorios, a lo largo y ancho de La Pampa, venimos de 25 de Mayo, General Acha, Chacharramendi. ¿y que quiero decir con esto? si bien es un trámite legal, administrativo y formal, atrás de todo esto hay decisiones políticas que no podemos dejar de soslayar, decisiones de orden nacional, provincial, encabezada por el gobernador Ziliotto, y decisiones políticas de los intendentes que tratan de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Reafirmando una vez más nuestra historia en esta provincia, que para nosotros no existen localidades ni grandes, ni pequeñas, tampoco peronistas, ni radicales, para nosotros existe la gente, por eso celebro este proceso licitatorio”, agregó.

Luego, el ministro de Obras y Servicios Públicos se mostró satisfecho de acompañar una nueva licitación en la provincia. “Una obra que viene para satisfacer las necesidades que tiene la localidad, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Esto es un orgullo desde la provincia, desde el municipio, de que podamos seguir llevando adelante, que sea una obra más de las que podamos llevar adelante”, concluyó.

Rodolfo Alvarez

El intendente de Toay explicó que la obra que se licitó corresponde a un plan director de la ciudad y agradeció la gestión del gobernador Sergio Ziliotto. “Este plan director ha tenido diversas etapas que la hemos ido trabajando con toda la dirección técnica de APA, a la cual agradezco mucho porque no siempre los municipios tenemos las condiciones técnicas necesarias para llevar adelante este tipo de planes y de proyectos”, apuntó.

Por último, contó que la obra es importante para la localidad “porque viene a resolver cuestiones que tiene que ver con la provisión de un servicio más adecuado para la comunidad, que tienen que ver con la presión del agua, los caudales, etc”, cerró.

Empresas oferentes

Constructora Fernández cotizó una suma de 158.053.839,91 pesos; mientras que BEPHA Construcciones SA presentó un valor de $158.744.720,75 y la empresa Hidroconstructora Antonio Gioppo SRL presentó un monsto de $156.644.503,23. Finalmente la empresa Carlos Massera cotizó $157.177.155,79.