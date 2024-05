Se inauguró un laboratorio de Sanidad Animal en La Adela

Autoridades del Ministerio de la Producción, legisladores provinciales y representantes de instituciones relacionadas al sector agropecuario, participaron de la inauguración de un laboratorio de Sanidad Animal en la Asociación Rural del Sur Pampeano.

Tomaron parte del acto el subsecretario de Asuntos Agrarios del Ministerio de la Producción, Ricardo Baraldi, el director de Ganadería, Marcelo Lluch, la presidenta de la Asociación Rural del Sur Pampeano, Antonia Ochandorena, representantes de CARBAP, de SENASA, instituciones del medio, de la Policía de La Pampa y productores ganaderos de la zona.

Este nuevo espacio representa un gran avance no solo para la Asociación sino también para toda la producción ganadera en una región marcada por este tipo de actividad. En relación a esta herramienta puesta a disposición de los productores, el legislador provincial y ex intendente de La Adela, Juan Barrionuevo señaló que se trata de una instancia “muy importante ya que brindará un servicio muy necesario en toda la región, desde nuestro lugar siempre acompañando a la Asociación Rural del Sur Pampeano y a todos los productores, con quienes hemos trabajado mancomunadamente a lo largo de muchos años. Quiero felicitar a quienes hicieron esto posible y destacar el acompañamiento de las autoridades Provinciales, con políticas públicas que acompañan la producción y que siempre piensan en un plus para nuestro campo”.

