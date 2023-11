Se inauguró la nueva Agencia Territorial de Trabajo en La Pampa

El funcionario provincial, Marcelo Pedehontaá destacó la decisión de la funcionaria nacional, de abrir la Agencia Territorial “donde los trabajadores podrán tener seguridad y condiciones de trabajo. Nos tranquiliza porque a través de un trabajo mancomunado, podemos potenciarnos. La Secretaría a mi cargo está en pleno crecimiento, ahora en la interacción del organismo de Trabajo provincial con el Ministerio de Trabajo de Nación y de muchos municipios que nos acompañan, permitirá que nuestros trabajadores tengan un constante cuidado de las condiciones laborales”.

“La conformación geográfica y demográfica y productiva de la La Pampa, hace que tengamos grandes extensiones con pocos emprendimientos, donde no es fácil entrar con un inspector. Ahora, el trabajo mancomunado posibilitó realizar operativos que dieron resultados positivos respecto a la detección de casos de trabajo esclavo o trata de personas. Cuestiones que, sin la impronta de un Ministerio de Trabajo nacional fortalecido y acompañado de decisiones políticas de nuestro gobernador, Sergio Ziliotto en cuanto a instaurar un régimen de calidad, hubiera sido imposible”, sostuvo.

Apertura

Más adelante el funcionario provincial celebró el federalismo representado en la figura de la funcionaria visitante, “no es una pancarta política, sino que es una política aplicable, con resultados positivos para los ciudadanos de nuestra Provincia. No sirve de nada hacer esquemas cerrados en la calle Alem de la provincia de Buenos Aires. Hoy la Agencia Territorial capacitó a muchos pampeanos que hoy tienen una fortaleza y una competencia para acceder al trabajo formal. Esa es la importancia que tiene para La Pampa, esta inauguración. Los derechos de los trabajadores son puestos en valor con este tipo de política pública”, concluyó.

Esquema

Por su parte Olmos destacó la apertura del nuevo espacio “después de 30 años en un mismo lugar”, recordando que previamente funcionaba en la intersección de Avenida San Martín y calle Centeno.

Consideró que las Agencias pretenden “acercar a los beneficiarios con programas de capacitación, pero también en la vinculación con las unidades productivas”.

En su discurso de apertura agradeció al personal de la Secretaría pampeana “por el trabajo y esfuerzo cotidiano para la construcción de una patria más justa, libre y soberana como nosotros queremos”.

En esa línea recordó que su última visita a La Pampa coincidió con la celebración del 17 de octubre de 2019, “en un preanuncio de las elecciones que ganamos ese año, espero sea una cábala y nos permita coronar una elección donde los compañeros Massa y Rossi puedan triunfar”.

Sobre el particular consideró indispensable que el oficialismo triunfe el 19 de noviembre próximo habida cuenta de “las características y condiciones de la lucha política en este proceso electoral que estamos incorporados”.

Proyecto “a la altura”

Respecto a la nueva sede en Santa Rosa señaló el orgullo de la misma, “no se puede hablar de que se trabaja por la dignidad de los trabajadores y tener a los trabajadores en condiciones inadecuadas. Sabemos que falta mucho, hay requerimientos materiales que no pudimos resolver, pero está la voluntad política de seguir trabajando. Para que la Agencia esté a la altura del proyecto que queremos desarrollar”.

Olmos elogió la labor de la Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo local, “nuestro trabajo en La Pampa se ha visto facilitado por el hecho que contamos con una tarea continua con Marcelo, presidente del Consejo Federal, que colabora activamente para garantizar que las políticas que queremos llevar adelante se lleven a cabo con carácter federal, articulando gobiernos provinciales que no pertenecen a la misma línea política”.

“Logramos proponer objetivos que nos permiten armonizar esa situación y su tarea ha sido vital”, sostuvo y agregó “como toda acción de Gobierno tenemos luces y desafíos pendientes. Pudimos alcanzar un máximo histórico de trabajo, especialmente con trabajo registrado y un mínimo histórico de desocupación. Esto no es producto del desaliento, como ha pasado en otras oportunidades sino producto del estímulo que se ha dado a fortalecer el trabajo” concluyó.