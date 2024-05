Se inauguró el edificio del Juzgado de Paz y Registro Civil de La Reforma

En el marco de los festejos por el 121° aniversario de La Reforma, quedó habilitado hoy un nuevo y moderno edificio en el que funcionará el Juzgado de Paz y Registro Civil, evitando que vecinos y vecinas tengan que viajar a otras localidades para realizar los trámites.

En una jornada considerada “histórica” para La Reforma, asistieron al acto, en representación del Gobierno de La Pampa, la ministra de la Producción, Fernanda González; la secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad, Gabriela Labourie; el subsecretario de Registros Públicos y Registros Civiles, Pablo Boleas; el subsecretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton y el subsecretario de Asuntos Agrarios, Ricardo Baraldi.También se hicieron presentes el diputado nacional Ariel Rauschenberger e intendentes de localidades de la zona, quienes fueron recibidos por el presidente de la Comisión de Fomento local, Elías Colado.La ministra González destacó a la Agencia Provincial de Noticias la importancia del acompañamiento gubernamental “en el oeste profundo para inaugurar obras públicas necesarias, como el caso de las viviendas que mejoran la calidad de vida de los pobladores locales y facilitan el arraigo”.Agregó que “también es importante tener un espacio para el Juzgado de Paz y Registro Civil, que es un organismo tan sensible dado que se tratan cuestiones personales”.“Todas estas obras no se podrían hacer si no hubiera un Gobierno local que manifieste el interés y la necesidad para los pobladores. Son los intendentes e intendentas quienes tienen que poner en valor las necesidades y los derechos que tenemos que gozar todos los pobladores. El Gobierno provincial está a la altura de las circunstancias para acompañar y llevar adelante los trabajos requeridos”, indicó.“Cuando hablo de Gobierno provincial hablo de Estado, una palabra que últimamente se ha menospreciado, pero si no hay un Estado presente en localidades que no tienen un circuito comercial o industrias esto sería imposible. Hay una continuidad de Gobierno que acompaña a todas las localidades del interior “, aseguró la funcionaria.

Una obra “simbólica”

Visiblemente emocionado, Elías Colado, titular de la Comisión de Fomento, dijo que “hoy estamos inaugurando una obra simbólica para mí, porque la tenía proyectada desde que comenzamos la gestión en diciembre de 2019”.

Explicó que “en el trascurso del tiempo lo fuimos hablando con Pablo Boleas, con Ariel Rauschenberger y con Rogelio Schanton porque veía que los vecinos y vecinas de La Reforma tenían que trasladarse a otros lugares para hacerse el documento de identidad o cualquier tipo de trámites, con el problema que conlleva viajar tantas distancias”.

“Que vuelva el Registro Civil y el Juzgado de Paz a La Reforma es muy importante porque trae servicios y derechos a mis vecinos y vecinas”, agregó Colado, que también le agradeció a Pascual Fernández, ministro de Gobierno y Asuntos Municipales.

Consideró también que “hay mucho para agradecer porque este lugar en donde estamos parados no hubiera sido una realidad sin el acompañamiento del Gobierno de La Pampa”.

La emoción del diputado Rauschenberger

El legislador nacional pampeano dijo sentirse “muy emocionado por acompañar este nuevo aniversario de La Reforma con la inauguración del Registro Civil”.

Destacó que fue una obra pública que “generó trabajo local y trajo un servicio muy importante como es el acceso a la identidad, al DNI, pasaporte y permitirá que la gente de La Reforma no tenga que ir a otros lugares, dándoles sentido de pertenencia y de arraigo”.

“Hoy acompañan a La Reforma una gran cantidad de intendentes y eso es muy bueno porque se ha formado un gran equipo de trabajo, es excelente que haya cooperación y se acompañen. El gobierno de La Pampa siempre está cerca, dando su respaldo, porque me consta que eso es lo que pide el gobernador Sergio Ziliotto a todos los funcionarios y funcianarias”.

“El sueño se hizo realidad”

A su turno, el subsecretario Pablo Boleas puntualizó que “son dos motivos muy importantes los que nos han traído hasta aquí hoy: el 121° aniversario de La Reforma y la inauguración del Registro Civil y Juzgado de Paz, un sueño del intendente Elías Colado que ya es una realidad cumplida”.

Añadió que “gracias a la decisión de nuestro gobernador, Sergio Ziliotto, se pudo lograr esta obra tan importante para las vecinas y vecinos, que a partir de este contarán con todos los servicios y podrán gestionar sus documentos de identidad en formato digital, las partidas de nacimiento con firma digital, las partidas de matrimonio”.

En función de eso, no dudó en calificar como “un momento histórico” el vivido con la inauguración del edificio. .

“Hay un Estado provincial que está en cada pueblo brindando todos los servicios. En estos tiempos donde al Estado se lo bastardea o ningunea, vemos que su presencia es necesaria para darles respuestas a la población permanentemente”, agregó.

Finalmente, el subsecretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, aseguró que “es muy lindo venir a La Reforma en una fecha tan importante como es el 121º aniversario para inaugurar obras que son producto de un Estado presente, ya que el edificio del nuevo Registro Civil y Juzgado de Paz se hizo en conjunto entre el municipio y el Gobierno provincial”.

En un tramo muy político de su discurso, el funcionario expresó: “Debemos ser y pedirles a los legisladores nacionales de la UCR y del PRO que miren para La Pampa, que voten las leyes que beneficien a nuestra provincia. En una situación tan difícil como la que estamos atravesando hay que recordarles que son elegidos por pampeanos y pampeanas y por eso tienen que votar en favor de los pampeanos y las pampeanas”.