Se conmemoró el Día Mundial del Agua

El funcionario estuvo acompañado por el presidente del Instituto Nacional del Agua, Juan Carlos Bertoni; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo; el diputado nacional, Hernán Pérez Araujo; y el intendente de Santa Rosa, Luciano Di Nápoli.Las Naciones Unidas establecieron que el 31 de marzo se conmemore el Día Mundial del Agua y cada año eligen un lema. Este año se hace hincapié en la importancia del cuidado del agua.“Parece que está diseñado para nuestras políticas en el ámbito provincial, si bien tenemos limitaciones por aguas con exceso de fluor o arsénico, con escasas cantidades en la zona del este y alterado, severamente en el oeste, por el uso abusivo, para no decir robo, del agua por parte de Mendoza, en las cuencas aguas arriba de San Juan”, manifestó Lastiri.Y agregó que “Mendoza tiene la absoluta apropiación del agua, menos la del Colorado. El Desaguadero está totalmente seco desde el 2008 en La Pampa y no aceptan una reunión en conjunto. Por esto, La Pampa tuvo que pedir a la Corte que obligue a las partes a reunirse. En todos los casos, hay medidas de dilación. Para ellos, el estudio de impacto ambiental en cada cuenca, los distintos usos, mineros, trasvases, sueltas de agua, no les interesa y mucho menos, mejorar la eficiencia de riego, que es el grave problema que afecta a la cantidad de agua para distribuir entre las partes”.Tras las palabras de los presentes se llevó a cabo la presentación del libro del VI Congreso Pampeano del Agua, el cual reúne todas las ponencias que fueron presentadas, tanto del eje académico, como del educativo.

Exposiciones

Seguidamente se desarrollaron tres charlas a cargo de representantes del Instituto Nacional del Agua. En primer término, Juan Carlos Bertoni se refirió a la instalación del Centro Norpatagónico del INA en la Provincia; luego Andrea Rico presentó el trabajo sobre el Balance Hidrológico que se está realizando en el río Colorado; y por último Guillermo Mena, Matías Eder, Gustavo Peuser y Florencia Terre expusieron sobre el Plan de Drenajes Urbanos de General Pico y Santa Rosa.