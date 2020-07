Santa Rosa, Toay y Macachín regresan a FASE 1

El Gobierno provincial dispuso hoy que el conglomerado Santa Rosa-Toay y Macachín vuelvan a Fase 1, tal como sucedió con Catriló la semana pasada. Asimismo se suspenderá desde el próximo viernes la circulación entre localidades de La Pampa y en las ciudades donde se estableció la Fase 1 se restringieron las actividades económicas a las “esenciales” a partir de las 0 del miércoles 29 de julio.En este sentido se informó que sólo estarán habilitadas las actividades vinculadas al rubro alimentación, farmacia, servicios esenciales de mantenimiento, ferreterías, actividades agropecuarias incluidas veterinarias.También continuará la actividad bancaria, en las estaciones de servicio, los registros públicos, las obras públicas y la reparación de vehículos vinculados a las actividades fundamentales.Las actividades esenciales habilitadas continuarán desarrollándose con los horarios vigentes a la fecha y se facultó a la Secretaría de Trabajo a introducir los cambios que considere necesarios.En el caso del transporte público urbano de pasajeros, en las localidades en Fase 1 funcionará para trabajadores esenciales. Dentro de este esquema se incluyó al tramo entre Santa Rosa y Toay.En relación a la actividad judicial se estableció un período de feria en la ciudad de Santa Rosa, donde solo se atenderán urgencias. Además se informó que en Macachín se cerrará el Juzgado de Paz.Las novedades fueron informadas por el gobernador, Sergio Ziliotto en el marco de una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el vicegobernador, Mariano Fernández, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, José Sapa, el ministro de Salud, Mario Kohan y los presidentes de los tres bloques legislativos.En relación a la restricción de circulación entre localidades pampeanas se indicó que la medida entrará en vigencia el próximo viernes 31 de julio. Mañana se informará la dirección de la página web donde a partir del jueves 30 se podrán gestionar los permisos de circulación que serán de portación obligatoria para los trabajadores esenciales de Santa Rosa, Toay, Macachín y Catriló.

“Tenemos la necesidad de cuidarnos”

El mandatario pampeano dijo que las medidas anunciadas “no eran las que queríamos, pero todos tenemos que ser responsables porque esta sociedad la construimos entre todos y nadie debe mirar para el costado cuando se transgreden normas y se pone en riesgo la salud de los pampeanos”.

“Esto que pasa hoy es producto de la irresponsabilidad social de un sector minoritario. Sabemos que no es lindo encerrarse, pero pensemos que todos somos responsables de lo que está pasando. La sociedad la construimos entre todos y si algunos no hicieron lo que correspondía es porque muchos de los otros miraron para el costado”, afirmó.

Ziliotto coincidió con un informe nacional en el que se indica que la mayoría de los rebrotes se vinculan a las actividades sociales clandestinas, “porque donde no hay nadie que nos controle dejamos de lado todas las reglas. No somos lo suficientemente responsables para darnos cuenta que no hay vacunas para esto, que la única forma de cuidarnos es el distanciamiento social responsable y voluntario y el cumplimiento de los protocolos”.