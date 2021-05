Salud apeló a la corresponsabilidad ciudadana para contener la nueva ola

La provincia de La Pampa tiene actualmente 6.203 casos activos, de los cuales se presentan 16.000 personas en situación de contactos estrechos. Los mismos surgen de la evaluación de las diferentes actividades que se realizan y los vínculos que la población tiene entre sí.“Necesitamos que la población nos acompañe, tenemos que cortar la cadena de contagios. Los contactos estrechos afloran de la evaluación del ámbito intrafamiliar o conviviente, de familiares o allegados no convivientes, del ámbito laboral, social, educativo y deportivo. Por eso es fundamental la utilización de las medidas de prevención, el cumplimiento de protocolos en cada una de las actividades y de las restricciones establecidas. También es sumamente necesario que los casos positivos brinden la información adecuada, para poder rastrear los contactos estrechos y así poder bloquear situaciones”, manifestó Zalabardo a la Agencia Provincial de Noticias.En relación al elevado número de contagios, la funcionaria provincial analizó que las medidas de prevención “continúan siendo las herramientas con las que contamos para protegernos del virus. Siempre tenemos que prestar atención que el lugar esté ventilado, para que se garantice la circulación y recambio de aire (para evitar que las micro gotas que expedimos permanezcan en el ambiente), mantener distancia física entre personas y hacer adecuado uso de los elementos de protección personal”, continuó.“Estar atentos a esos posibles escenarios hace que vayamos incorporando indicadores de qué espacios son más saludables que otros, y de nosotros depende eso. Porque en determinados lugares podemos elegir estar o no estar y si el lugar no garantiza la ventilación, debemos administrar la distancia y el barbijo”, afirmó.Respecto a la prohibición de reuniones sociales en espacios públicos, determinada recientemente por el Gobierno provincial agregó que la misma “tiende a evitar los encuentros sociales en parques y boulevares, tiene que ver con una parte de la población (sin distinción de grupos etarios) que aún no se ha apropiado de las medidas de prevención y cuidado. Que no administran los espacios adecuadamente, porque aunque estemos al aire libre debemos mantener la distancia y usar el cubreboca nasal, no compartir el mate, entre otras cosas. Con estas medidas se decide seguir cuidando a la población”, indicó.

Campaña de concientización

“En ese sentido seguimos trabajando con la campaña de concientizacion, que pasó ya por diferentes momentos, pero ahora estamos junto con la Subsecretaría de Deportes en un ciclo de charlas de 10 o 15 minutos en los clubes, con los dirigentes, profesores, con las infancias y adolescentes que practican diferentes actividades deportivas, sobre los protocolos sanitarios, respecto a la importancia de su cumplimiento y las medidas de prevención. Generamos ese espacio de diálogo que es sumamente importante, donde todos pueden sacarse dudas”, continuó la funcionaria de Salud.

“También estamos trabajando en verificar los protocolos de diferentes instituciones donde tuvimos más de dos casos positivos confirmados, donde realizamos observaciones de modificaciones sencillas a realizar, continuamos con las búsquedas activas en estos espacios”, concluyó.