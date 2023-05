Representantes estudiantiles debatieron sobre prácticas democráticas

La actividad fue organizada por el Ministerio de Educación de La Pampa, a través de la Dirección General de Educación Secundaria. El propósito de la reunión consistió en delinear pautas de trabajo junto a los y las estudiantes para seguir construyendo prácticas democráticas durante el ciclo lectivo.

Ámbar, estudiante de la EPET N° 2 de General Pico, reflexionó con la Agencia Provincial de Noticias acerca del encuentro: “hablamos sobre cómo se conforma un Centro, es muy bueno para quienes queremos formarlo y todavía no lo tenemos. Me llevo herramientas sobre cómo expresarnos y relacionarnos con los demás, cómo buscar que el resto de los alumnos/as sean parte de la representación estudiantil del colegio”. Juan Ignacio, presidente del Centro de Estudiantes “Unión Estudiantil” del Colegio Normal de General Acha, tuvo la oportunidad de conversar con otros presidentes de Centros, mirar estatutos y comparar miradas. “En nuestro colegio, a partir de la creación del Centro, pudimos intervenir en distintas situaciones que involucraron a docentes, no docentes, compañeros/as y la institución en sí misma”.

Los Centros de Estudiantes son organismos democráticos de representación de los/as jóvenes que habitan las escuelas secundarias, por lo tanto, son organizaciones formadas por estudiantes para defender sus derechos, a la vez que fomentan la participación tanto dentro como fuera de la escuela. “Hace 40 años los Centros no estaban permitidos, nos tapaban la boca. Hoy en día debemos valorar lo que tenemos, aprender y seguir generando estos espacios para luchar por nuestros derechos”, enfatizó Pedro Valentín, estudiante del Instituto General José de San Martín de Alta Italia. También se sumó Brisa del Colegio República de El Salvador de General Pico, quien aconsejó al resto de los jóvenes para que se animen porque es una parte muy importante de la democracia. “Es por y para nosotros/as, es un paso enorme para poder elegir lo que queremos y lo que no”.

En esta jornada, se compartieron prácticas democráticas entre estudiantes de distintas localidades, se produjo de manera conjunta un documento que menciona la importancia de los Centros Estudiantiles, se elaboró un plan de acción para colaborar en la conformación de los mismos y se comenzó a construir un estatuto provincial. “Yo siempre digo que los jóvenes somos los que pasamos más tiempo dentro de la escuela, por eso quiero reivindicar la necesidad de ser considerados en la toma de decisiones. Los jóvenes somos el futuro”, cerró Jazmín, estudiante del Colegio Normal de Santa Rosa.