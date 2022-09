Representantes del Gobierno recorrieron la zona afectada por los incendios

Rogelio Schanton, secretario de Asuntos Municipales, recorrió en Parera la zona afectada por el incendio de ayer que abarca desde el cruce de la Ruta Nacional N° 188 hasta unos cinco kilómetros antes de llegar a Parera por la Ruta Provincial N° 9.

El secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton recorrió el lugar en compañía del intendente local, Juan Carlos Olivero; el presidente de la Comisión de Fomento de Quetrequén, Juan Pablo Ressio y la concejal Sofía Camon. Ante la Agencia Provincial de Noticias el funcionario provincial calificó como “un panorama desolador el que observamosen la recorrida” y recordó que “anoche estuvimos hablando con el intendente Juan Carlos Olivero y con el presidente de la Comisión de Fomento de Quetrequén y dada la magnitud y el desastre que hizo el fuego en Parera vinimos desde el Gobierno provincial a acompañar, recabar información en el lugar y ver de que manera seguimos ante esta situación”.Agradeció “a los intendentes que pusieron todo para ayudar, a las dotaciones de bomberos de Ingeniero Luiggi, Parera, Rancul, la gente de Quetrequén y Realicó que estuvieron trabajando para apagar este incendio que sufrieron”.Consideró que “seguramente después habrá un informe de que fue lo que sucedió y las causas del incendio pero la realidad es que ha dejado un desastre en la zona”. Indicó que “se elevará un informe al gobernador Sergio Ziliotto, vinimos para llevarnos un panorama y para acompañar a la gente de Parera, hay campos que sufrieron muchos daños materiales, a uno de ellos casi se le quema la casa, nos queda la tranquilidad de que la hacienda ya la retiraron teniendo en cuenta que hay una ruta de por medio y eso nos trae tranquilidad a todos”.Informó que “hablamos también con el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, para ver la posibilidad de que se hagan presentes en la ruta los agentes de policía por lo menos hasta que calmen los vientos porque entre las cenizas y la tierra de los rastrojos quemados complican el paso en la ruta y que para que se circule como mucha preocupación”.Resaltó “el trabajo de bomberos que están siempre presentes en estas situaciones difíciles, a los intendentes por la colaboración y por otro lado informar que la Escuela de El Tala fue evacuada porque hay incendios, si bien la Escuela no corría peligro con muy buen tino el Ministerio de Educación tomó la decisión de evacuar los niños y niñas y el personal del establecimiento”.

Juan Carlos Olivero

El intendente local agregó que “en el día de ayer tuvimos una situación muy complicada derivada de un incendio a la vera de la ruta provincial N° 9”.

Apuntó que “hoy tuvimos la visita del Secretario de Asuntos Municipales para acompañarnos. Fue una situación complicada no solo por los daños materiales sino por las personas que arriesgaron su vida para poder apagarlo, los bomberos y colaboradores”. Consideró que “no se puede analizar todavía la magnitud de lo económico, pero yo personalmente y la gente de Parera nos mostramos tranquilos porque la presencia del Gobierno provincial estuvo inmediatamente”.

Aseguró que “sabemos que será complicado y las distintas áreas de Gobierno deberán trabajar para solucionar las cosas, si bien no hubo animales muertos, si se quedaron sin pasto y se quemaron muchos alambrados”.

Coincidió que “el panorama es desolador y por eso debemos trabajar en conjunto donde los vecinos de Parera y especialmente los productores rurales deben vernos juntos a aquellos que tenemos responsabilidad de Gobierno analizando en que se puede ayudar, es lo que debemos hacer siempre para solucionar los problemas”.

Puntualizó que “la situación se complica por la quema de alambrados, sin pasto para los animales, algunos podrán tener una situación económica que le permite arreglar las cosas pero nosotros vamos a ver las prioridades para poder ayudar de la mejor forma posible. En cuanto a lo de la ruta quizás Vialidad Provincial pueda hacerse cargo, pero hay que ver la otra parte desde el Ministerio de la Producción para el tema de los alambrados, créditos, subsidios, etc. ha sido un día muy feo y triste”.

Sofía Camón

La joven concejal de Parera reiteró que “es una situación muy triste. Nos reunimos hoy muy temprano. Luego de la reunión fuimos al lugar del incendio y la situación que encontramos después del fuego es desoladora, lamentable y muy dolorosa”.

Puntualizó que “el Gobierno provincial va a enviar la ayuda previo análisis de la situación, por otro lado, quiero resaltar el trabajo de las dotaciones de bomberos que arriesgaron su vida ya que el incendio era de grandes magnitudes y es para felicitarlos, muy orgullosos de los bomberos por el excelente trabajo. Nuestro abrazo para los afectados por las pérdidas que sufrieron”, culminó.