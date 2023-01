Rancul: una “Scaloneta” traslada a partícipes del Pro Vida

Técnicas del Ministerio de Desarrollo Social visitaron las colonias de vacaciones de Quetrequén y Rancúl. Ana Paulucchi y Guillermina Furst se acercaron hasta ambos lugares con la finalidad de verificar el funcionamiento de las mismas.

En Rancul, la particularidad es que las niñas y niños viajan en un colectivo que se denomina “La Scaloneta” con los colores de Argentina, sino que también se ha dibujado la caricatura de los jugadores que salieron campeones en el último mundial “casi todos los años le pintamos un motivo distinto al colectivo y este año no podíamos dejar pasar lo del mundial”, manifestó a la Agencia Provincial de Noticias el conductor y pintor de la unidad de traslado. En ambas colonias se vio notablemente incrementado el número de participantes, ya no respecto al año anterior con pandemia, sino que los números son superiores a los anteriores al inicio de la pandemia “las chicas y los chicos se adueñaron del Pro Vida y disfrutan de él y la familia confía”, afirmó Ana Pauluchi, del área técnica del Ministerio de Desarrollo Social. Cabe destacar que tanto en Quetrequén, como en Rancul los espacios para el desarrollo de la colonia de vacaciones son muy amplios y con mucho verde, además de tener todos los cuidados que se requieren.

Agregó que en la localidad de Quetrequén “recorrimos los espacios por donde los chicos y chicas transitan la colonia este verano, previo a las actividades desarrollan un desayuno en el comedor y luego se trasladan al predio de la colonia. Nos contaba el profesor-coordinador que están teniendo 20 chicos más que años anteriores así que celebramos que las colonias sigan siendo elegidas por la familia y se genera confianza y encuentro”. Explicó que “luego nos trasladamos hacia Rancúl, una localidad donde hay muchas niñeces y adolescencias y se ve mucha felicidad en estas colonias”.

Aseguró que “las familias vuelven a confiar en el Pro Vida y en las actividades que se realizan y eso sucede también en Rancul, los niños y niñas tienen todo descentralizado ya que el Centro de Desarrollo Infantil lo realizan en el espacio de siempre por lo que no se mezclan los más pequeños con los más grandes”. Aclaró que “en este espacio solo es colonia y luego tiene los espacios de Línea Joven y de Cumelén en el SUM más cercano a la localidad. En todas hay más personas participando, espacios amplios, cuidados y con mucho verde, falta sombra pero de todos modos se disfruta muchísimo. Un balance positivo en estas dos localidades”.

Romina Parola, directora de Deportes local, aportó que “hoy tenemos un poco menos de asistentes porque hubo lluvia por la noche pero tenemos una totalidad de 320 niños y niñas inscriptos en edades de 4 a 14 años que concurren al natatorio”. Informó que “diariamente vienen entre 180 y 200 niños y niñas, esto varía porque hay muchos que no son del pueblo y vienen a veces, otros que se van de vacaciones pero el número de este año ha sido muy grande por lo que estamos muy contentos por eso”.

Agradeció “a las familias el poder confiarnos sus hijos e hijas para que vengan a disfrutar del verano y todo lo que conlleva la colonia del Pro Vida como son las actividades recreativas, artísticas y la pileta”. Informó que “luego del peor momento de la pandemia tuvimos récord de anotados para la colonia y sucede lo mismo en todas las localidades de la Provincia, es como que los chicos están esperando el Pro Vida del verano para participar, jugar y disfrutar”, finalizó.