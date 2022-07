Rancul fue sede del acto central por el Día de la Independencia

A 206 años de esa fecha histórica para el país, el pueblo se visitó de fiesta con banderas y ornamentaciones en celeste y blanco que dieron un gran marco. Previo al acto se realizó el tradicional Tedéum, a cargo del Padre Gerardo.Participaron del acto el vicegobernador, a cargo del Ejecutivo provincial, Mariano Fernández, el intendente Hernán Viano, el comandante de la X Brigada Mecanizada, Coronel Mayor Horacio Echeveste, los ministros, de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger, de Salud, Mario Kohan, de Seguridad, Horacio di Nápoli, de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo, de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello, el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, el senador nacional, Daniel Kroneberger, los diputados nacionales, Hernán Pérez Araujo, Martín Maquieyra y Marcela Coli, diputados y diputadas provinciales, intendentes de localidades vecinas, demás funcionarios provinciales y municipales, autoridades militares, policiales y de seguridad, veteranos de Guerra de Malvinas, representantes de instituciones intermedias, vecinos y vecinas.Estuvieron presentes banderas de ceremonia de establecimientos educativos y de fuerzas militares, policiales y de Veteranos de Guerra.Dando comienzo se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, ejecutado por la Banda Militar “Capitán Tocagni”, en tanto, cadetes de segundo año del Instituto Superior Policial, a órdenes del Oficial Subinspector Damián Müller, hicieron la interpretación en lengua de señas.Luego de las palabras del intendente y vicegobernador, se procedió con el tradicional desfile cívico-militar, dispuesto sobre calle Belgrano, que fue disfrutado por un gran número de vecinos y vecinas que con aplausos acompañaron el paso de las instituciones.

Vicegobernador

En nombre del Gobierno de La Pampa, Mariano Fernández agradeció al intendente y al pueblo de Rancul por el recibimiento, “venimos escuchando a lo largo de muchos años, distintos relatos con rigor histórico de lo que fueron las gestas de 1810 y de 1816, en Tucumán, las conocemos de nuestros docentes, de nuestros actos patrios, que deben tener un valor agregado, me he puesto a pensar tantas cosas que pasaron después de 1816, donde en ese entonces ya se discutía por dónde iba a pasar el poder, que era naturalmente por el centralismo y unitarismo porteño”.

“Pasaron muchas cosas en este país, la irrupción de Hipólito Yrigoyen en la vida de los argentinos, dándole un rol principal a los sectores populares; continuado por el General Juan Domingo Perón, otorgando y entregando derechos a trabajadores, reconociendo derechos de trabajadores, de mujeres, de adultos mayores. Y también pasaron cosas trágicas que no vengo a recordarlas porque como dijo el intendente es un momento de festejo”, continuó el vicegobernador. “Todos los días tenemos que recordarlo, porque si no sería simple, firmaríamos un acta de independencia, o un acta para que seamos felices todos y todas las argentinas y no es así. Tenemos responsabilidades quienes hoy transitoriamente nos toca conducir destinos públicos, y la responsabilidad mayor que nos pide el pueblo es que nos respetemos, que respetemos las ideas, las nuestras y las de otros partidos políticos, si tenemos que consensuar, hagámoslo, si tenemos que debatir, hagámoslo, pero erradiquemos de una vez por todas, y para siempre, el odio, porque no conduce a nada y el odio se contrapone por lo hecho por nuestros próceres, por nuestros veteranos de guerra, que han dejado la vida; se contrapone con la democracia”.

A modo de cierre, y luego de acercar el saludo del gobernador Sergio Ziliotto, le expresó al pueblo de Rancul “en ese camino queremos estar, para que entre todos los argentinos y argentinas podamos construir una patria más justa, más libre, soberana y fundamentalmente respetuosa entre las ideas”.

Intendente

El jefe comunal brindó la bienvenida a las autoridades, instituciones y pueblo de Rancul, asimismo, hizo extensivo el saludo al gobernador de la Provincia, Sergio Ziliotto, e hizo una mención especial para la diputada provincial, Silvina Larreta, quien colaboró para que la localidad sea sede de este acto central.

“Aquel 9 de julio de 1918 vino a culminar el ciclo revolucionario de 1816, gesta que nos trajo la liberación de la Corona Española y de cualquier dominación extranjera. De ahí los comienzos de la organización constituyente de nuestro país. Si hay algo que nos caracteriza a los argentinos es el espíritu de lucha, esa lucha que comenzó con la organización institucional de esta Argentina que después se trasladó a cada provincia y de cada provincia a cada localidad, como ésta que hoy me toca presidir y vivir esta hermosa jornada de patria”, manifestó Hernán Viano.

A 206 años del hecho histórico gestado en Tucumán, el intendente consideró que hoy estar celebrando este día en el interior del interior “nos tiene que llenar de orgullo”, momento en que pidió al pueblo levantar las banderas argentinas que se repartieron previo al acto, “para que sepan que acá está el interior, la patria chica, de acá se hizo la Argentina, desde el interior”.

Viano no olvidó recordar los momentos difíciles vividos durante la pandemia y agradeció públicamente al gobernador Sergio Ziliotto y al equipo provincial por todo el apoyo. “A esta Argentina la construimos todos juntos, no hay otra manera. Esta Argentina sale trabajando todos juntos, como fue hace 206 años va a seguir siendo de esta manera, juntos”, concluyó el jefe comunal, quien expresó su enorme alegría de poder compartir esta fiesta.

Entrega de Medallas a veteranos de Guerra

Previo al acto, en la Municipalidad se procedió a la entrega de medallas a Carlos Arias y a familiares de Víctor Ingaramo.

“Esta provincia siempre ha estado en permanente contacto, diálogo y veneración con nuestros héroes”, sostuvo Mariano Fernández, quien recordó que La Pampa trabajó en otorgar derechos a los Veteranos de Malvinas.