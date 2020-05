Quienes ingresen a la provincia deberán realizar 14 días de aislamiento obligatorio

El Gobierno provincial habilitará mañana martes 5 de mayo, el sitio regresoacasa.lapampa.gob.ar para que se registren los pampeanos que quieran retornar a la provincia. La medida se instrumentó a través del Decreto 816/2020 y prevé que quienes regresen deberán estar en aislamiento obligatorio durante 14 días.

La inscripción en el registro, que no implica la autorización inmediata de ingreso a la provincia, estará disponible para quienes tengan domicilio legal registrado en La Pampa y que, a raíz de la cuarentena dispuesta por la pandemia, hayan quedado varados en otras provincias del país.

Vale detallar que la nómina que elaborará la provincia tiene el principal objetivo de organizar el operativo a través de “cupos” reducidos de regreso. De esta forma, será el Gobierno provincial quien coordine con el Gobierno nacional cuántas personas por día estarán habilitadas para reingresar a la provincia.

El fraccionamiento apunta a que el ingreso sea controlado y monitoreado por personal de salud, de modo tal que se preserven todos los requerimientos epidemiológicos para reducir al mínimo los riesgos de contagio.

Quienes vuelvan a la provincia, como así también la persona que conduzca el vehículo que los vaya a buscar y/o los traiga desde el destino en que se encuentren, deberán guardar cuarentena durante 14 días corridos.

El proceso de aislamiento podrá ser llevado adelante en los domicilios particulares o bien en establecimientos dispuestos por el Gobierno provincial. La decisión de donde se realizará la cuarentena será potestad exclusiva del Ministerio de Salud de La Pampa, quien pondrá en consideración diversos factores.

Mecanismo de regreso

Quienes regresen a la provincia deberán hacerlo en un vehículo con capacidad para no más de cinco personas. Será uno de los integrantes del grupo quien registre a los demás ocupantes, haciendo constar el nombre, apellido, número de documento, domicilio de procedencia y domicilio al que se dirige. Los certificados expedidos para el regreso al domicilio habitual tendrán 96 horas de validez a partir de su emisión.

Los datos consignados en el registro tendrán carácter de Declaración Jurada y podrán ser constatados las veces que resulte necesario por personal policial y de salud que se encuentren realizando operativos en las distintas rutas nacionales.

Cabe recordar que la sola inscripción en el registro no implica la inmediata autorización, sino que será el Gobierno de La Pampa el que habilite cupos, teniendo en cuenta la evolución epidemiológica de la provincia, entre otros factores.

