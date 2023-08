pymes: FoGaPam suma el acceso a mercado de capitales y simplifica cr%C3%A9ditos

El Fondo de Garantías Pampeanas -FoGaPam presentó ayer en el marco de la VII Reunión del Consejo Asesor de I-COMEX dos nuevas e innovadoras herramientas de total alcance para las Micro Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) que desarrollan actividades en la provincia de La Pampa, a los fines de ampliar sus oportunidades financieras y de agilizar los procesos de obtención de sus garantías (instrumentos necesarios para el acceso al financiamiento productivo).

El encuentro fue encabezado por el gobernador Sergio Ziliotto, en su calidad de Presidente Honorario de la Agencia, junto al director ejecutivo I-COMEX, Sebastián Lastiri y demás funcionarios del gabinete económico y productivo y el responsable del Fondo de Garantías Pampeanas, Sergio Pereda. Como es habitual, de la reunión de trabajo participaron representantes de las cámaras, asociaciones, colegios, empresas, empresarios y consejos profesionales de La Pampa.

Mercado de Capitales: Financiamiento para MicroPyMEs

Con el acompañamiento del FoGaPam, las MiPyMEs pampeanas podrán obtener financiamiento para solventar sus capitales de trabajo y/o inversiones a través del Mercado de Capitales. Operaciones como: descuento de cheques, pagarés bursátiles y obligaciones negociables.

El titular del FoGaPam, Sergio Pereda, indicó: “con un solo clic de distancia, la MiPyME podrá adelantar el cobro de cheques recibido de terceros como de instrumentos propios, novedad que viene a modificar la forma de financiarse y obtener así una autofinanciación”. Gracias a esto, las micro, pequeñas o medianas empresas pampeanas podrán emitirse cheques a sí misma y adelantarlo en el mercado para así autofinanciarse su propio ciclo económico y/o productivo.

A su vez, y tal como fuera anunciado oportunamente, el Gobernador y el FoGaPam han arribado a un convenio con el Consejo Federal de Inversiones, para que los instrumentos de las MiPyMEs que garantice FoGaPam para su financiación en el Mercado de Capitales, tengan la mejor tasa del mercado, rompiendo así las asimetrías existentes y que nuestras MiPyMEs cuenten con las mismas condiciones e incluso mejores que las de otras regiones.

Garantías Automáticas y Semiautomáticas / Simplificación del acceso a garantías para PyMES

Dentro de las metas para simplificar los procesos de acceso al financiamiento, entre el Fondo de Garantías Pampeanas y el Banco de La Pampa, se pondrá a disposición de las MiPyMEs pampeanas una nueva modalidad de gestión integral tanto del Crédito como de la Garantía, de forma tal que todo el trámite y lugar de atención sea un solo lugar, en este caso desde el Banco sin necesidad de acercarse al FoGaPam, generando un espacio único de atención y asesoramiento, con el consiguiente beneficio para las PyMEs en los tiempos y despapelización.

Esta nueva metodología es totalmente complementaria de la ya existente, a la que se dispuso de un cupo global de $1.000.000.000 (Mil millones) para que las MiPyMEs accedan a dos opciones de garantías:

* Automáticas: créditos hasta $2.500.000, hasta 36 meses meses de plazo y a la que podrán acceder hasta 3 operaciones conjuntas por esta metodología con un plazo entre operaciones de 9 meses;

SemiAutomáticas: Créditos hasta $10.000.000, hasta 48 meses meses de plazo y a la que podrán acceder hasta 2 operaciones conjuntas por esta metodología con un plazo entre operaciones de 13 meses;

La simplificación no solamente viene desde el lugar de acceso y/o tramitación, sino que además son créditos a sola firma y no excluyentes entre sí.

“La implementación será en el mismo lugar, hago el crédito y solicito la garantía contragarantías a sola firma, a los fines de que sea una cuestión ágil, rápida y sencilla. Aquel que accede al sistema de garantía automática o semi automática, no lo excluyen las garantías tradicionales”, subrayó Sergio Pereda del Fondo de Garantías Pampeanas (FoGaPam).