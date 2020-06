Puelén: una bloquera y la reparación de la ruta son la esperanza de crecimiento

La puesta en funcionamiento de una bloquera y la anunciada reparación de la Ruta Nacional Nº 151, son las esperanzas para una salida económica y el crecimiento de la localidad de Puelén.

El intendente municipal, Rubén Alberto Colado, también se refirió a la situación derivada de la pandemia y a la relación con el Gobierno de La Pampa. “La pandemia se ha podido manejar bien ya que el pueblo se ha cuidado y desde el municipio también se ha cuidado a la gente. La preocupación es la gente que ingresa desde Río Negro”. Consideró que debido a las fuertes decisiones del Gobierno provincial y de la localidad de 25 de Mayo, “se ha podido sobrellevar bien”, agregó.

Se refirió al parque automotor que encontró en malas condiciones. “Estaba destrozado y de a poco se va recuperando. Esto permitirá generar ingresos importantes, porque se pueden generar trabajos a vecinos. Además tenemos que estar preparados para cuando se instale la empresa que reparará la ruta a la cual le podemos prestar diversos servicios”, puntualizó.

Colado afirmó que la fábrica de bloques está en marcha en dos meses aproximadamente. “Será una ventaja muy grande, tanto para el municipio, como para los habitantes de la localidad. Más allá de la generación de trabajo, permitirá la baja en los costos y que el dinero no se vaya afuera de Puelén y la Provincia, ya que hoy se compran los ladrillos en Mendoza. Tendremos mano de obra local y mejores costos para la construcción local”, enfatizó.

Por último, remarcó la relación con el Gobierno provincial que es excelente, “tenemos agradecimiento total para todas las áreas, ya que en las oficinas que he golpeado puertasm me han dado repuestas y siempre recibí colaboración”, destacó.

Luego agregó que en la primera reunión con el gobernador, Sergio Ziliotto, comentó la necesidad de adquisición de un vehículo para traslado, sobre todo en el sector rural. “Tuvimos una repuesta inmediata, a través de la Secretaría de Asuntos Municipales y el próximo viernes tendremos en nuestro poder el nuevo vehículo cero kilómetro”, concluyó.

