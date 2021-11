Puelén se aproxima a un nuevo aniversario concretando obras y organizando los festejos

En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias contó sobre la marcha del Plan Mi Casa, las posibilidades de acceder al plan Argentina Hace la obra de ampliación de la red de gas natural y la preparación de la fiesta aniversario.Colado informó que “estamos haciendo cuatro viviendas del plan provincial Mi Casa. La construcción está muy avanzada y pronto estaremos techándolas. La idea es que mientras se van terminando éstas comenzar a construir dos más con fondos municipales”.Con respecto al programa Argentina Hace que viene desde Nación, el municipio de Puelén presentó el proyecto para construir un lago artificial. “Es un programa que ya salió para otras localidades así que de un momento a otro lo tendremos nosotros también”, puntualizó el intendente.

Predio municipal

El jefe comunal contó que en Puelén hay un predio municipal con pileta y varias instalaciones para disfrutar en el verano. “Lo hemos refaccionado en un 80% esperando a la gente que siempre viene a visitarnos”.

Obra de ampliación de gas

Otra de las obras que junto a la empresa Camuzzi se presentó al Ministerio de Obras y Servicios Públicos es la ampliación de la red de gas por un monto aproximado de 8 millones de pesos, “necesaria para nuestros vecinos y estamos a la espera de que sea aprobada para comenzarla”, se esperanzó.

Parque automotor

Alberto Colado consideró que “tenemos un parque automotor muy completo en comparación con el que recibimos, se arregló la motoniveladora que está trabajando en los campos brindando el servicio a los pobladores rurales y caminos vecinales, hay tres máquinas trabajando. Gracias a la ayuda del Gobierno provincial pudimos cambiar una pala cargadora comprando una nueva lo que nos permitió armar un lindo equipo de motoniveladora, cargadora, camión y carretón para trabajar en la zona rural”.

Bloquera

Resaltó que “la bloquera que tiene el municipio está trabajando muy bien, lamentablemente debido a la situación actual no la hemos podido ampliar, estamos haciendo bloques para las viviendas que se están construyendo y a su vez vendiendo también a la parte privada y eso no nos permite tomarnos el tiempo para comenzar a ampliarla y tener mayor capacidad. Con respecto a la situación en este largo tiempo de pandemia pudimos seguir avanzando, despacito, pero sin detenernos, haciendo pequeñas obras con la gente del municipio y generando algo de mano de obra local. Fueron tiempos difíciles, pero pudimos ir subsistiendo”.

Cancha de fútbol

El intendente resaltó que “en estos momentos estamos haciendo una obra que va a ser algo muy lindo para nuestro pueblo, vamos a construir nuestra cancha de fútbol. Lo hacemos solamente pidiendo la colaboración de las máquinas de la zona, la Municipalidad cuenta con un terreno de 1500 m2 ubicado a la vereda de la ruta. Justo en ese lugar hay una alcantarilla que lleva toda el agua de la ruta hacia ese espacio formando un cañadón y afectando a los vecinos. Ese terreno se está modificando para hacer un campo de fútbol, Puelén va a cumplir 128 años y nunca tuvo su cancha. El pueblo hace fútbol, los chicos venden rifas y hacen todo lo posible para poder solventar los gastos que eso demanda y ahora van a tener su propia cancha”.

Se esperanzó en que “ojalá la podamos terminar antes de finalizar mi gestión. Es un lugar donde la lluvia hace una especie de cañadón y el otro día estuvo la máquina topadora del Ente Provincial del Río Colorado trabajando y no pudo terminar de hacer el movimiento de suelo por la gran cantidad de piedras que hay. Pero la idea es que quede una cancha con tribunas naturales porque el relieve así lo permite”.

Agradeció al Ente Provincial del Río Colorado, el intendente de 25 de Mayo y los vecinos de esa ciudad “que siempre están colaborando con nosotros al igual que los demás intendentes de la zona, permanentemente tenemos la colaboración de la Municipalidad de 25 de Mayo y yo me apoyo mucho en esa gran persona y político como es el intendente Abel Abeldaño, siempre lo estamos molestando por una cosa u otra. Tenemos una excelente relación con todos los intendentes de la zona”.

Fiesta 128° aniversario

El fin de semana del 20 y 21 de noviembre se realizará la fiesta del pueblo. “Se armó una comisión organizadora para el evento y decidimos hacer algo no muy grande porque recién estamos saliendo de la pandemia. Comenzamos a acomodar el campo de jineteada y armando lo que será el aniversario de Puelén. El sábado 20 de noviembre tendremos el desfile protocolar con academias, centros tradicionalistas, el parque automotor municipal, los chicos que hacen folclore, la escuela de fútbol y se ha cursado invitación a los municipios e instituciones intermedias de los pueblos vecinos para que vengan a participar. El mismo sábado nos trasladaremos al campo de jineteada donde habrá destrezas criollas, servicio de cantina, una peña- baile en el salón de usos múltiples, pero al aire libre con entrada libre y gratuita. Actuará el grupo de Cultural municipal, gente de 25 de Mayo, Catriel y Algarrobo del Águila y un grupo chamamecero de General Roca para el baile”.

En tanto el domingo 21 de noviembre en el campo de jineteada se disfrutará de una gran jineteada desde las 9 de la mañana. “Quiero decir también que se formó un campeonato de jineteada del oeste del cual lamentablemente no pudimos participar porque se nos superponía la fecha con la localidad de La Reforma y por respeto no organizamos nada. Igual los jinetes de nuestra localidad están participando de este campeonato y van primeros, lo que nos llena de alegría”.

Mensaje aniversario

Como mensaje manifestó que “tengo muchísimo que agradecer a los vecinos de Puelén por todo lo que se logró con el apoyo de la gente, con la colaboración y el acompañamiento permanente de todos ellos y por supuesto del Gobierno provincial que jamás deja de ayudarnos. Cada cosa que se logra, que se hace para el pueblo me pone feliz y las cosas que aún no se han podido hacer es simplemente porque todavía no hemos podido concretar esos sueños. Han sido tiempos difíciles, pero entre todos sobrellevamos la pandemia. Hoy ver que dos o tres personas trabajando en el embellecimiento del pueblo, un grupo de empleados que salgan a trabajar en la zona rural un lunes y vuelvan un viernes haciendo ese tremendo sacrificio me hace sentir muy bien, muy acompañado y feliz, por eso quiero saludar y desearles un muy feliz aniversario a todos mis vecinos y vecinas de Puelén”, finalizó.