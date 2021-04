Provincia cedió al Club Argentino un predio para campo de entrenamiento

La provincia de La Pampa entregó en comodato un lote lindante al Club Argentino de Santa Rosa, que será utilizado por la entidad deportiva para entrenamiento de fútbol infantil. Firmaron el contrato el gobernador Sergio Ziliotto y la presidenta de la institución, Carmen Bertone.

Al término del encuentro, Bertone sostuvo a la Agencia Provincial de Noticias que el pedido se realizó “porque no tenemos espacios, hoy pudimos firmar la cesión de las tierras, por lo que quiero agradecer particularmente al Gobernador por recibir y hacer realidad este anhelo del Club Argentino”.

Durante la reunión -señaló- “tuvimos la oportunidad de presentarle todas las inquietudes que tenemos”, subrayando que la Comisión Directiva “trabaja diariamente para ver crecer al club, no solo en infraestructura, sino también en la construcción social y cultural institucional y el barrio”.

Puntualizó que el predio que suma “se destinará a un polideportivo para el cual ya estamos en proceso de juntar materiales y recursos que permitan ejecutarlo en el menor tiempo posible”.

En este sentido valoró que “al Club no solo lo está ayudando el Gobierno de La Pampa, sino también muchos privados y por supuesto que está permanentemente el trabajo de la Comisión Directiva”.

En la actualidad el Club Argentino desarrolla dieciocho actividades en su sede, entre las que se cuentan algunas culturales, como una escuela de folclore y una murga, entre otras.

