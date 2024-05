Promoción de vinos pampeanos: Importadores brasileños exploran la región y destacan “virtudes únicas”

En el marco de las políticas de promoción de las exportaciones pampeanas implementadas por el gobernador Sergio Ziliotto, se llevó a cabo una misión comercial inversa que facilitó el contacto comercial entre cinco importadores de Brasil con las bodegas de La Pampa.Neri Bonacina dos Santos Junior, coordinador regional de Vissimo Group, compartió su impresión con la Agencia Provincial de Noticias: “Toda la región de la Patagonia es un gran descubrimiento, pero La Pampa me parece algo único, tanto en producción como en métodos. Estamos en medio de un desierto y es increíble cómo los vinos poseen cualidades y diversidad; es una gran sorpresa”.El representante de Academia do Vinho en Belo Horizonte, Carlos Arruda, también destacó lo interesante que fue visitar La Pampa y conocer las características de los viñedos y el clima: “Creo que, según mi conocimiento, es una región con un gran potencial para el vino, donde pueden surgir muchas cosas importantes y con una personalidad única, diferente de otras regiones”.Por su parte, Felipe Prigol, CEO y Director Comercial de My Winery Importadora, expresó su satisfacción por la experiencia y la marcada identidad regional de los vinos pampeanos, tras haber probado una variedad de lo que él calificó como excelentes productos.“En medio de una crisis que exige una atención especial hacia las funciones esenciales del Estado, desde I-COMEX se continúan generando acciones de colaboración público-privadas, continuando con el diseño institucional pensado por el gobernador Sergio Ziliotto a la hora de poner en marcha la Agencia”, destacó el director de la Agencia La Pampa de Inversiones y Comercio Exterior, Sebastián Lastiri, y explicó: “Estas medidas están diseñadas para respaldar el proceso de recuperación y promover un crecimiento sostenible a largo plazo, entendiendo que a través de una cooperación efectiva entre los sectores público y privado podemos superar los desafíos actuales y sentar las bases para un futuro próspero.”La misión fue organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), junto a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), la Agencia I-COMEX La Pampa y el Ente Provincial del Rio Colorado del Ministerio de Producción, al cual se unió el Gobierno de La Pampa para acompañar al sector vitivinícola pampeano en su proceso de internacionalización.En el marco del convenio CFI-COVIAR de Promoción de Exportaciones del Sector Vitivinícola, desarrollado desde 2021 al cual se sumó La Pampa en 2022, Mario Giordano, coordinador técnico de la Asociación Ad Hoc de Pymes Exportadoras en la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), resaltó, en su segunda visita a nuestra provincia, el potencial vitivinícola y el progreso que significa la construcción de una bodega, crucial para etiquetar los productos locales bajo la marca “La Pampa Patagonia”.“Tienen vino, tienen medio ambiente, tienen el glamour de la vitivinicultura y eso es lo que buscan los visitantes”, resaltó Giordano y enfatizó el crecimiento del enoturismo y la importancia del asociativismo entre bodegas para impulsar el turismo y la vitivinicultura pampeana, destacando la oportunidad de asociar la carne local con el vino para fortalecer la oferta regional.Recorrido por el Polo Productivo y la Bodega en construcciónLa jornada comenzó con un paseo por los viñedos del Ente Provincial del Río Colorado, donde se realizó la presentación de la provincia, a cargo del director de la Agencia I-Comex, Sebastián Lastiri. Seguido de esto, Enzo Mugnani, ingeniero agrónomo y enólogo, se encargó de informar a los visitantes sobre las cualidades del vino pampeano y la oferta comercial de vinos que La Pampa ofrece al mundo. La visita continuó en la obra de la Bodega Casa de Piedra, un proyecto que conlleva significativas oportunidades para el avance de la vitivinicultura en La Pampa. El enólogo destacó la transformación potencial del lugar en un polo vitivinícola, subrayando la implementación del riego por goteo para optimizar el uso del agua y la relevancia de la ausencia de heladas en la zona.La comitiva se dirigió a “El Parador” donde se desarrolló la degustación guiada por Enzo Mugnani y representantes de las bodegas pampeanas, en la cual se cataron más de 10 variedades de vinos pampeanos. Allí, los representantes de las bodegas presentes comentaron las características particulares de sus vinos y brindaron explicación sobre cada variedad a los importadores. La jornada finalizó con una ronda de negocios entre los importadores y los representantes de las bodegas pampeanas.Participaron del evento el director ejecutivo de la Agencia I-COMEX, Sebastián Lastiri; el jefe comunal de Casa de Piedra, Roberto Bigorito; el presidente del Ente Provincial del Río Colorado, Enrique Smith y el director de Comercialización y Competitividad del Ministerio de Producción, Nicoló Cavallaro. Las bodegas presentes fueron Lejanía, Arumcó (Gobernador Duval) y Bodega del Desierto (25 de Mayo) y las producciones de Pichi Huinca. También se destacó la participación del Mercado Artesanal y Frigorífico Pico con sus productos. Además degustaron los vinos de Quietud (Santa Rosa) y Estilo 152 (General Acha). Carnes Pampeanas Este año participaron del evento representantes de Frigorífico Pico, quienes dieron una reseña sobre las características de la carne pampeana que los importadores tuvieron la oportunidad de degustar durante el almuerzo.“Es un plus tremendo el que tiene La Pampa. Además del vino, acá tienen la carne que es una maravilla”, comentó Mario Giordano y resaltó que asociar la carne al vino es el deseo que toda persona que nos representa en el mundo desea, y que La Pampa posee. Capacitación en nuevas tendencias de producción, comercio internacional y enoturismo El lunes pasado, como parte de la misión inversa de importadores brasileños en la Patagonia, organizada por CFI y los gobiernos provinciales, representantes de bodegas pampeanas se reunieron en una jornada de capacitación centrada en las últimas tendencias de la industria vitivinícola.En este sentido, Enrique Smith, presidente del Ente Provincial del Río Colorado explicó que esta actividad sirvió para promover las relaciones con importadores de Brasil, quienes proporcionaron una visión clara de sus intereses y compartieron sus ideas sobre los pasos a seguir en el futuro. “Este intercambio ha sido invaluable para generar propuestas y planes a largo plazo”, resaltó el presidente del Ente.

Durante la jornada representantes del sector abordaron temas como tendencias del mercado internacional, sostenibilidad vitivinícola, comercio internacional y enoturismo. La actividad incluyó charlas sobre producción orgánica, biodinámica y aspectos prácticos de exportación, concluyendo con una sesión sobre enoturismo y sus oportunidades en la región.