Producción e Ingeniería firmaron Convenio para realizar actividades conjuntas

Se trata de actividades de intercambio científico técnicas comunes a cada uno de los organismos.

La ministra de la Producción, Fernanda González, y el decano de la Facultad de Ingeniería, Daniel Mandrile, llevaron a cabo la firma de un Convenio particular de asistencia y cooperación científico- técnica. De dicho encuentro participó también el secretario Administrativo de la Facultad, Jorge Amigone.

Esta firma se concreta en el marco de un Convenio de colaboración mutua, ratificado por la Ley N°1011, suscripto oportunamente entre el Gobierno Provincial y la UNLPam.

A través de esta rúbrica ambos organismos acuerdan implementar los medios y acciones necesarias para lograr una complementación científico-técnica y de esta forma el cumplimiento de objetivos comunes.

La ministra de la Producción por su parte destacó a la Agencia Provincial de Noticias “que el poder llevar adelante este tipo de acciones interinstitucionales, sobre todo apuntando a esta sinergia público- público que menciona el Gobernador en pos de la sociedad pampeana”. Y mencionó en ese sentido que” desde el Ministerio esta es una firma particular que permitirá investigar y avanzar en trabajos y actividades que hacen al sistema productivo de la Provincia, para lo cual es necesaria la participación de ambos organismos tanto en las gestiones científicas, como técnicas y de recursos humanos también”.

Las acciones en particular a llevar a cabo consistirán en actividades de intercambio de información técnica y científica, y de recursos humanos; la realización de trabajos de investigación, capacitación, difusión y extensión en común; la promoción de actividades conjuntas, creación y desarrollo de grupos de trabajo; la promoción tecnológica, ejecución de proyectos y prestación de servicios a terceros, entre otros; todo ello teniendo en cuenta las necesidades e inquietudes que surjan desde cada una de las áreas involucradas.

Para ello se propondrán distintos mecanismos de interconsulta, asesoramiento, capacitación, con la participación de recursos humanos y materiales que se encuentren disponibles desde ambas partes, para lograr los objetivos propuestos.

Por supuesto la información y resultados obtenidos por los mencionados trabajos, serán insumos a utilizar por las diversas áreas que forman parte de ambos organismos.

El decano de la facultad destacó “esta celebración del convenio, con el fin de continuar trabajando de manera conjunta y ya en accionas más específicas que conciernen a cada organismo”, mientras agregó que “es una modalidad más de acercamiento a las necesidades e intereses de la población pampeana”.

