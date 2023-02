Presentaron el libro de la Bodas de Oro de la Fiesta de la Ganadería

Ante una numerosa cantidad de vecinos, la titular de la Secretaría de Cultura, Adriana Maggio, el intendente local, Hugo Kenny; la directora de Cultura y Turismo, Gloria Cazanave; Carmen Elisa Carripi (una de las autoras y recopiladoras) y el coeditor Lisandro David Hormaeche; dieron inicio al acto de presentación del libro “La Fiesta de La Ganadería. 50 años Construyendo Historia”, que también contó con una muestra de diversos objetos y documentos que dan cuenta de su devenir.

La funcionaria provincial felicitó a los organizadores y vecinos y rescató la importancia de los registros escritos “en una época de vértigo virtual que muchas veces nos hace perder de vista el valor de lo analógico”. Por ello celebró “la tarea y gran trabajo que hicieron todas las docentes junto a los vecinos, a través del rescate de documentos, fotografías, recortes periodísticos, entrevistas, que permitieron llegar a este libro que sin dudas refleja y guarda la memoria colectiva de los victoriquenses en su fuerte vínculo con esta fiesta”.

Aprovechando esta visita, Maggio entregó una minibiblioteca del programa “Libros y Casas” junto a material bibliográfico y discográfico de autores pampeanos al presidente Martín García y vicepresidenta Claudia Bonino de la biblioteca del Centro de Jubilados y Pensionados Eduardo “Lalo” Enrique Sosa, institución inaugurada el año pasado durante el desarrollo de la Feria Provincial del Libro en Telén.

Por su parte Gloria Cazanave expresó su inmensa satisfacción de ver un “salón repleto de victoriquenses que viven en la localidad y de victoriquenses que se han ido y vuelven”. Manifestó su profundo agradecimiento a quienes “se pusieron al hombro” la tarea de recopilación y sistematización de todo el material para llegar a esta publicación, profesionales y colaboradores jóvenes, a quienes calificó de “primer nivel”.

Concluyó diciendo: “Sepan que cada uno de ustedes es protagonista de esta fiesta, que esta fiesta es de ustedes, de todos los victoriquenes que trabajaron a destajo para llegar a estos 50 años. Gracias por sostenerla y cuidarla”.

“La Fiesta de La Ganadería. 50 años Construyendo Historia”. Presentación

El libro tiene 100 páginas divididas en cuatro capítulos. La autora principal, Carmen Carripi presentó en detalle cómo se desglosa cada capítulo y la intención general de la publicación. “Este libro es el resultado de un trabajo en equipo que pretende rendir homenaje a aquellos pioneros/as que pensaron la fiesta como la forma de homenajear al hombre de campo, los/as vecinos/as que formaron parte de las comisiones, pero también al que participó y participa de los actos centrales de la fiesta. Todos los/las victoriquenses tenemos algún recuerdo y la fiesta, en definitiva, nos hace parte de ella.

“En relación a la obra, paso a contarles que la idea de escribir el libro se relaciona directamente con el trabajo que realizo hace varios años, como responsable de los archivos municipales principalmente el Archivo Histórico. Este se vincula a la política municipal de preservar y conservar el patrimonio cultural, en este caso documental.

“Vinculado a ese trabajo, hace un tiempo encontramos, documentos referidos a las primeras fiestas de la ganadería, tales como notas enviadas y recibidas, correspondencias, publicaciones, publicidad, recortes periodísticos, rendiciones de cuentas, entre otros. Todo ello, me llevó a pensar como actividad de extensión escribir un libro y esta idea se hizo más fuerte al llegar a las 50 ediciones de la fiesta; me pareció que nuestra fiesta se merecía tener su libro”.

Respecto de la tapa comentó que “son fotos del Parque “Los Pisaderos”, parque vinculado a los primeros años del pueblo, pero en este caso representa un escenario simbólico natural y cultural de la fiesta. De esta manera, usar una foto antigua y actual fusionadas en una sola imagen en la tapa da cuenta de los 50 años de historia en un mismo lugar protagonista, donde se continúa desarrollando uno de los actos centrales de la fiesta. Mientras que en la contratapa hay un collage de fotos del pasado y del presente de los diferentes actos centrales”.

El libro recorre a lo largo de sus cuatro capítulos distintos momentos significativos de la Fiesta.

En todos los capítulos se encuentra una sección subtitulada “Voces de sus protagonistas”, donde se reproducen entrevistas a distintos vecinos y vecinas que han contribuido a la construcción de esta historia.

Carmen Carripi cerró diciendo: “El libro fue escrito con mucho respeto, compromiso y no se trata de una obra única ni abarca la historia total de estos 50 años, ya que nuestro desafío fue, a partir del rescate de algunas voces de los y las protagonistas, mostrar que la Fiesta y su historia la construimos entre los y las victoriquenses”.

Autoras

Carmen Elisa Carripi

María Teresa Herner

Valeria Torres Manso

Dalila Sierra Miranda

María Isabel Serraino

Editores

Carmen Elisa Carripi

Lisandro David Hormaeche