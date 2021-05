Polemica Denuncia: Reclaman salario a los Bomberos de Guatraché.

Una persona que fue contratada por la Comisión de los Bomberos Voluntarios de Guatraché, para tareas administrativas y por la cual emitía una factura, le inició un reclamo que podría llegar a varios miles de pesos.

Los directivos de los Bomberos Voluntarios guatrachenses recibieron una carta documento de Jordan Antonio Herbsommer aduciendo que desde el 1º de mayo de 2019 «me contrataron laboralmente para realizar la tarea de administración, alquiler y cobro de uso de salón de fiestas

y/o eventos sociales, mantenimiento, etc, de lunes a viernes de 9 a 12 horas, recibiendo una remuneración de 15 mil pesos mensuales (cuando el básico para la actualidad conforme al Artículo 7, 20 inc C y 44 del CCT 736/16, entidades deportivas y civiles, instituciones civiles y deportivas de aficionados sin fines de lucro. Trabajadores administrativos, de maestranza o cualquier otro servicio es de $31.757,34 por una carga horaria de 15 horas semanales».

Más adelante intimó a la comisión «para que dentro del plazo perentorio e improrrogable prescripto por la Ley 24013 proceda a: Regularizar mi situación laboral y previsional efectuando la correspondiente registración en el libro especial previsto por el art 52 de la LCT; denuncie la relación laboral en AFIP y en la obra social correspondiente a mi actividad, efectuando en ambos casos los aportes de ley correspondientes (Art 62-63-79-80 Ley 20744, 24013 y 24241); me haga entrega de recibos oficiales desde mi fecha de ingreso y exhiban la documentación laboral y constancia de aportes jubilatorios y de obra social.

En la misma intimación, Herbsommer exigió que «dentro del plazo perentorio e improrrogable de dos días hábiles me abonen los siguientes conceptos: la diferencia de haberes devengados desde el mes de mayo de 2019 conforme a remuneración actualizada; SAC proporcional;

vacaciones proporcionales y mes de abril».

Además resaltó que «ante la falta de satisfacción a mis reclamos requeridos, circunstancia que conjunta o individualmente serán consideradas graves injurias a mis intereses, haré efectivo el apercibimiento y me consideraré despedido por vuestra exclusiva culpa, emplazándole en consecuencia al pago de las indemnizaciones correspondientes. Hasta tanto se cumpla con lo solicitado, hago aplicación del principio exceptio non adimpleti contractos».

Comisión Directiva.

La presidenta de la Comisión Directiva de los Bomberos Voluntarios Ana Lía Di Meo, confirmó la recepción del telegrama, «por un reclamo salarial, si, de Jordan Herbsommer quien fue contratado como prestador de servicios, por los mismos el emitía facturas», por lo que consideró que no existía relación laboral. Enseguida agregó que «el tema se lo pasamos a la Federación de Bomberos Voluntarios de La Pampa, donde el abogado de Federación está trabajando en ello. Quedamos a la espera de una solución para esta situación».

-¿Los sorprendió el reclamo?

-La verdad sí. Nunca pensamos que alguien quiera perjudicar a una institución tan noble. Seguimos abiertos al diálogo.

Fuente La Arena

