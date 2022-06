Paritaria estatal: con un acuerdo casi cerrado, se pasó a cuarto intermedio

Se concretó en la Sala Mechi Mario el encuentro entre miembros del sector gremial estatal y autoridades del Poder Ejecutivo, en el marco de un nuevo llamado a negociación paritaria para el tratado del pasaje del suplemento remunerativo no bonificable a bonificable. La negociación proseguirá el próximo martes 14 de junio.

El subsecretario de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfeld, en representación del Gobierno, dio cuenta a la Agencia Provincial de Noticias que durante el encuentro se trató “el segundo tema de la paritaria general que involucra el pasaje del suplemento remunerativo no bonificable a bonificable. La propuesta que llevó el Poder Ejecutivo es pasar un 10% de dicho concepto con el cual el pasaje total llegaría al 65% original (ya que se ha ido pasando a través de los años) a partir del 1 de agosto”, continuó.

“La fecha propuesta tiene que ver con que la próxima liquidación es con aguinaldo, la consiguiente es con cláusula gatillo más incremento real que se firmó en el acuerdo paritario, por lo que sería en agosto ya que no habría ningún incremento salarial”, indicó.

Ante lo propuesto por los representantes del Poder Ejecutivo, Bisterfeld se refirió a la postura del sector gremial, e indicó que “los gremios lo analizaron y nos solicitaron adelantar el pasaje, a lo que se les explicó que no era posible, y solicitaron un aumento de ese 10%. Se decidió pasar a un cuarto intermedio para el martes 14 y volver a tratar y evaluar la solicitud”, concluyó.

