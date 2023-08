Pampetrol aprobó el balance 2022 con un resultado positivo de $1.194 millones

Esta mañana los accionistas de Pampetrol SAPEM aprobaron en Asamblea Ordinaria el balance correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2022. El balance aprobado arrojó un resultado ordinario positivo de $1.194.442.818,28 e inversiones en el desarrollo de nuevas unidades de negocio y las actuales.

Pampetrol cumple un rol fundamental en la ejecución de la política pública energética de la provincia como administrador de los recursos energéticos pampeanos en pos de una mejora e igual calidad de vida, desarrollo de inversiones y proyectos que apuesten a la transición energética de La Pampa y que materialicen un crecimiento productivo y social de manera descentralizada y conforme a las necesidades locales.

La Asamblea fue encabezada por la presidenta de Pampetrol, María de los Ángeles Roveda, acompañada por la totalidad de los miembros del directorio, los Sres. Julio Bargero, Luis Campo, Natalia Hollmann, Hugo Pérez, y Carlos Santarossa y los integrantes de la Comisión Fiscalizadora Juan Carlos García, Simón Barreto y Martín Matzkin. Asimismo, en representación de las Acciones Clase A, B y C de la provincia, asistió el procurador general , Araldo Eleno; en representación de las Acciones Clase B representantes de los municipios de Ingeniero Luiggi, General Pico, Victorica y Van Praet y, por las Acciones Clase C el representante de la FEPAMCO. También estuvieron presentes el Ministro de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfeld y el secretario de Energía y Minería, Matías Toso.

Pampetrol a través de sus representantes explicó que las ventas por unidades de negocio de gas y petróleo se realizaron por una suma de $9.485.636.360,4; abarcando el 86% las ventas de petróleo y el 14% las de gas.

En conceptos de regalías, la empresa de energía pampeana aportó a la provincia por las áreas en UT correspondiente al ejercicio del 2022 un total de $8.480.127.511,41 representando un aumento del 127,13%.

Las inversiones destinadas a sostener la producción no solamente tuvieron un impacto positivo en cuanto a las regalías hidrocarburiferas, sino también en materia de Ingresos Brutos (IIBB) y de canon. Así, en lo que respecta a IIBB, propiamente de petróleo y gas para el año 2022 ha ingresado a la provincia un total de $224.515.297,32 y por otros conceptos un total de $38.193.812,16 lo que da una sumatoria de $262.709.109,49.

Asimismo, la producción minera en canteras de la empresa fue 13.634 toneladas. Y mantuvo en operación las 10 estaciones de servicio de bandera ubicadas en puntos estratégicos de la provincia para fortalecer el desarrollo productivo y social, ascendiendo a 10.270.277 litros suministrados.

Por su parte, durante el 2022, Pampetrol comercializó un total de 8.243.741 mts3 de gas tratado. Y celebró de manera conjunta con UNILPA contratos de ventas y entrega de gas a las industrias pampeanas, para asegurar la provisión a aquellas empresas cuyos procesos productivos dependen del gas.

En pos de la reconversión de la matriz energética, en 2022, se avanzó en trabajos exploratorios para detectar si existen en la Provincia Reservas de Litio con potencialidad productiva. En ese marco, con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Secretaría de Energía y Minería se determinaron los términos de referencia de la consultoría y se definieron la ubicación y orientación de 20 puntos de los cuales se obtendrán datos geofísicos para el estudio que será llevado adelante por el personal de Pampetrol con técnicos de la subsecretaría y de la consultora, habiendo gestionado la empresa estatal de energía los permisos de exploración y ambientales para trabajar en esos puntos.

Por último, para avanzar con uno de los objetivos del Plan estratégico de Energía, como lo es la generación de energía eléctrica en el territorio pampeano con recursos locales, Pampetrol SAPEM llevó adelante la licitación N° 2/2022 para la construcción de un parque solar fotovoltaico en la localidad de Victorica con una inversión de U$S8.168.620. En ese sentido, se firmó también una alianza con la empresa estatal YPF para proyectar soluciones de abastecimiento de demanda energética en el norte provincial.

Los resultados y la gestión llevada adelante por Pampetrol SAPEM reafirma la importancia de contar con una empresa estatal comprometida con los lineamientos de la política pública local, en consonancia con los objetivos de transición que demanda el contexto nacional e internacional a través de inversiones con metas a corto, mediano y largo plazo, que garanticen una rentabilidad social, ambiental y productiva para La Pampa.

