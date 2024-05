Novela policial y obras académicas pampeanos en la Feria Internacional del Libro

El stand de la provincia de La Pampa en la Feria Internacional del Libro vivió ayer una jornada cargada de actividad, con la presentación del libro “Las redes del Tarántula Vega”, de la escritora Gisela Colombo, y nueve publicaciones de EdUNLPam, el sello editorial de la Universidad Nacional de La Pampa

Publicada por Ediciones Amerindia, la nueva novela de Gisela Colombo se sumerge en el mundo oscuro y perverso de la trata de personas.“La novela tiene que ver con un proceso interior. Uno escribe por necesidad, porque necesita procesar algo o porque necesita contar cómo lo procesó. Y en este caso, si bien no tiene que ver con mi experiencia, sí tiene que ver con mis miedos, con esos miedos que en algún momento uno maneja”, explicó la autora a la Agencia Provincial de Noticias.El personaje que motoriza la narración es Malena, una joven policía que se infiltra en una red de trata de personas que hizo desaparecer a varias adolescentes en el corredor de la Ruta 5, en el oeste de la provincia de Buenos Aires.“El libro es una novela sobre la trata, es una chica joven que es policía y la destinan a infiltrarse en una red de trata. Mucho no podemos contar porque es un policial, pero hay sorpresas en ese camino iniciático que ella hace, quizás para entender que hay un montón de peligros que cuando una es joven no piensa o cree que no le van a pasar pero que están ahí, al alcance de la mano”, añadió Colombo, que ya terminó de escribir la segunda parte de la novela.Las ilustraciones de “Las redes del Tarántula Vega” son del artista Germán “Negro” Vachino y el diseño de tapa estuvo a cargo de Facundo Di Napoli.

EdUNLPam

Por su parte, el sello editorial de la Universidad Nacional de La Pampa presentó 9 títulos en el stand provincial de la Feria del Libro.

“Se trata de las colecciones de las convocatorias de 2022 y 2023 de la editorial de la UNLPam, que incluyó libros de nuestra colección, libros de texto para los estudiantes universitarios, de la colección de libros académicos de interés regional, de la colección libros de interés sociocomunitarios y de la colección de articulación entre la escuela secundaria y la universidad”, explicó Lucía Colombato, presidenta de EdUNLPam.

Participaron de la actividad en forma presencial las autoras Carmen Cantera, Ivana Barneix y Ana María Rodríguez, mientras que el resto de los libros fue presentado a través de bookstrailers, elaborados por el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad.

El listado completo lo integran “Humor, costumbres y literatura argentina contemporánea”, de Jorge Warley, Daniel Pellegrino y Bruno Mondino; “Apuntes de evolución”, de Jorge Oyhenart; “La agroindustria de La Pampa”, de Santiago Ferro Moreno, Agustín Pérez, Rocío González y Roberto Carlos Mariano; “Trabajo de mujeres”, de Lía Mabel Norverto; “La enseñanza de la Historia en la Escuela Secundaria. Acciones y reflexiones”, de María Claudia García y Gabriel Grégorie; “Pensar, sentir, desear, hacer. Educándonos en DDHH y ESI”, de María Graciela Di Franco y Valera Alfageme Balza; “Dictadura y Verdad”, de Ivana Barneix; y “Vivir en el sureste pampeano. Santa Teresa: cien años de historia”, de Federico Martocci y Ana María Rodríguez.

La cantidad de libros que edita EdUNLPam varía en función de las presentaciones a las convocatorias, pero en promedio rondan los 10 a 12 títulos por año. Todos los ejemplares publicados pueden adquirirse en la librería de la UNLPam, ubicada en 25 de Mayo 336, en la ciudad de Santa Rosa, o bien en la página web de la universidad, donde se puede acceder al catálogo completo.