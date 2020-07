Nación destinará U$S 40 millones de asistencia para el sector turístico

El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación dio a conocer la creación del Fondo de Auxilio y Capacitación Turística (FACT), para asistir con aportes no reembolsables a MiPyMES turísticas y que podrá ser utilizado para el pago de sueldos y otros gastos de capital de trabajo. Este fondo dispondrá de un total de 40 millones de dólares, a distribuirse entre todas las provincias, de acuerdo a cupos mínimos que se establecerán para cada caso.

Las características del FACT fueron dadas a conocer días atrás, mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Nación, donde queda establecido que esta ayuda se integra con el redireccionamiento de fondos previstos por el Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y su alcance será para todo el país, “sin diferenciar corredores, sendas, circuitos o áreas”, ampliándose el alcance geográfico del señalado Programa.En cuanto a las características generales, se detalla que “brindará aportes no reembolsables destinados al pago de sueldos y otros gastos de capital trabajo de MiPyMEs turísticas a fin de mantener la dotación de personal, estableciendo hitos de cumplimiento para capacitación del personal, mejorar la oferta del servicio turístico y fortalecer la red de MiPyMEs turísticas”.Determina también que los gastos elegibles por aquellas empresas que obtengan el beneficio serán: salarios del personal, aunque no habrá financiamiento para nuevos empleados; también cubrirán gastos operativos, servicios varios (energía eléctrica, gas, internet, etc), servicios de consultoría, de desarrollo o actualización de material promocional y servicios de traducción de piezas de comunicación para el turista.

Datos útiles para consultas

La inscripción al FACT estará habilitada próximamente.

Aquellos interesados en acceder a información complementaria podrán solicitarla a través del sitio web del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación: https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes, completando la solicitud en línea a través de “Trámites a Distancia”.