“Mujeres en Obra” : La Pampa adherida a un proyecto que construye igualdad

La gerenta de Programación del IPAV, Romina Montes de Oca, detalló para la Agencia Provincial de Noticias (APN) la necesidad de incrementar la incorporación de mujeres a trabajos y actividades tradicionalmente asignadas a varones.El Proyecto fue presentado el pasado mes en General Acha con la presencia del gobernador Sergio Ziliotto, donde se anunció que se invertirán casi 12 millones de pesos para que mujeres locales se capaciten, hagan obras en el Barrio Silva y avancen en el objetivo final de conformar cooperativas de trabajo.“Por ahora se hace en General Acha, es en el único lugar donde hoy tenemos ejecución de Pro.Me.Ba. Tenemos varias carpetas de proyectos en proceso, hay que presentarlos y recibir la confirmación de Nación, ya que el financiamiento llega a por el Banco Interamericano de Desarrollo. Llevan mucho tiempo de trabajo, son programas que se llevan adelante en toda Latinoamérica”, agregó.Además, la funcionaria explicó que el Promeba es un programa de largo arraigo en La Pampa, y “que busca darle estructura a barrios populares que no la tienen, cloacas, alumbrado público, agua potable, conexiones de gas, pavimento, cordón cuneta, badenes, etc. Entonces, en el proyecto de iniciativa comunitaria “Mujeres en Obras”, si me llamaron de varias localidades para ver si se puede replicar. Replicarlo ya es difícil porque hay que armar el programa con distintos ministerios y con los municipios. Lo de poner mujeres en la obra pública fue idea nuestra, pero hay que cumplir con ciertos requisitos, que la gente sea del barrio, que sea dar una solución en la parte de infraestructura, que se capaciten, son cuestiones que hay que ir cumplimentando”, explicó.También se refirió a que para hacer una obra Pro.Me.Ba se hace un relevamiento previo, donde se realiza un abordaje interdisciplinario, desde lo dominal, lo social, lo ambiental y todo lo que es infraestructura y arquitectura.

Expectativas

Montes de Oca resaltó las expectativas que hay en General Acha debido a la ejecución del proyecto “Mujeres en Obra”. “No necesitamos poner un tope de edad. Las mujeres fueron participando, todas son mayores de edad, son madres. No tuvimos que poner requisitos, son menos de las que participaron porque teníamos que armar un cupo de mujeres acorde a la obra que vamos a llevar adelante, por eso son 20. Actualmente están desocupadas, tienen mucha ilusión, están temerosas en cuanto a participar de la obra pública. Son 20 mujeres que se encuentran en un estado de vulnerabilidad, estamos tratando de fortalecer bases para que de acá salgan más fortalecidas”, aseguró.

La gerenta del IPAV hizo hincapié en decisión del gobernador Sergio Ziliotto de poner en acciones concretas las políticas de género en la Provincia. “Como mujeres estamos orientadas a poder cumplir con esos objetivos”, afirmó.

Por último, adelantó que el objetivo final es “la conformación de las cooperativas, porque le dará cierta continuidad a lo que se inicia en este proyecto que dura 6 meses, se les paga, se les da ropa, herramientas. Además se capacitarán en derecho laboral, contabilidad básica y en la conformación de la organización solidaria”.