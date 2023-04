Miguel Riglos: Ziliotto inauguró el SUM de la Escuela Nº 91 y refacciones en ese establecimiento y el JIN N° 13

El gobernador Sergio Ziliotto estuvo ayer en Miguel Riglos, donde además participó de la inauguración de un monumento en homenaje a los excombatientes de Malvinas, con el que se rinde especial homenaje al riglense Eugenio Teófilo “Fito” Pedruelo.

“El principal legado que podemos dejar, y la mejor inversión, es una sociedad cada vez más educada, con mayor capacidad de discernimiento, que nos llevará a crecer como República y a fortalecer, entre todos, ese enorme activo de cuidar y proteger esta democracia” dijo el gobernador Sergio Ziliotto, quien junto al intendente Federico Ortíz, inauguró, ayer martes, el nuevo Salón de Usos Múltiples de la Escuela Nº 91 de Miguel Riglos y las refacciones que se concretaron en ese establecimiento y el JIN N° 13.El jefe comunal dio la bienvenida al Gobernador y demás funcionarios que lo acompañaron y destacó que “el Gobierno de La Pampa invirtió más de 500 millones de pesos para las trabajadoras, trabajadores de la educación y nuestras niñas y niños. Estamos muy agradecidos” por la refacción de la Escuela Nº 91, el JIN Nº 13 y la construcción del SUM.

Memoria y futuro

El gobernador Ziliotto expresó que el Gobierno provincial llevó respuestas “a cada rincón de la provincia. Estuvimos presentes en muchas inauguraciones. Y esta no es una más, es muy especial, porque a la emoción se suma el reconocimiento a nuestros hermanos héroes de Malvinas. Aquí hacemos un enorme reconocimiento que demuestra que seguimos luchando para que en Argentina, donde los valores día a día están más devaluados, donde las cosas importantes parecen dejarse de lado; es necesario no perder la memoria y, menos aún, que nos desmalvinicen la conciencia nacional”.

En relación a la refacción de la Escuela y la construcción del SUM, Ziliotto afirmó que “es una obra que fue un sueño. Hoy el intendente cumple con uno de los principales desafíos de su gestión. Ser parte de este acto es un enorme orgullo”.

Y explicó que “el acompañamiento del Gobierno de La Pampa a Miguel Riglos es el mismo que llevamos a cada una de las 80 localidades, sólo nos tocó tener la capacidad para entender las prioridades. La responsabilidad que nos dio el pueblo pampeano para administrar sus recursos, nos permite hoy estar invirtiendo en educación. Estamos invirtiendo en el futuro. Este ámbito trascenderá el espacio físico de un establecimiento educativo, albergará prácticas recreativas, deportivas, sociales, culturales y dará un lugar de encuentro y convivencia para la sociedad riglense”.

Y destacó el mandatario que “la génesis de esta obra implica tener muy en claro el enorme desafío de mantener un nivel educativo muy por encima del promedio nacional, más allá de los vaivenes que nos golpearon, como las crisis económicas, sanitarias y de valores. Tenemos que hacernos cargo de eso”.

“Hoy -analizó el Gobernador- la educación de calidad necesita espacios acordes para la enseñanza y para la actividad docente. En definitiva para la comunidad educativa que generan docentes, no docentes, alumnos y padres, en ese enorme desafío de forjar cada vez mejores generaciones. El principal legado que podemos dejar, y la mejor inversión, es una sociedad cada vez más educada, con mayor capacidad de discernimiento, que nos llevará a crecer como República y a fortalecer, entre todos, ese enorme activo de cuidar y proteger esta democracia”.

Nuevo secundario

Destacó el Gobernador que “a través de los sueños se generan desafíos y mucho más que utopías. Es necesario un sentido de trabajo, de gestión, por eso quiero acompañar el sueño de Federico -Ortíz-, porque él planteó la necesidad de un colegio secundario, que hoy es de gestión privada y tiene un gran acompañamiento del sector público. Tomó el intendente la decisión de invertir recursos de Miguel Riglos -y dirigiéndose a Ortíz le dijo- contá con nosotros para ayudarte, para que también un nuevo edificio con comodidades como se merecen nuestras y nuestros estudiantes, se levante aquí, en Miguel Riglos”.

Agradeció la presencia de todos y todas, porque “con su presencia nos están dando la magnitud de la respuesta que hoy traemos. Sepan que vamos a seguir viniendo a Riglos, porque esto no termina. No podemos quedarnos con esta foto y pensar que el deber está cumplido. Es una película de necesidades, y donde hay necesidades, para el Gobierno provincial, hay derechos. Estaremos nuevamente aquí ejerciendo derechos para que la sociedad crezca” concluyó.

Autonomía y responsabilidad

El intendente Ortíz afirmó que “defendemos a nuestros pueblos del interior, La Pampa tiene unos pueblos que avanzaron mucho en calidad de vida. Siempre fuimos acérrimos defensores de la autonomía, que es tener la libertad de tomar iniciativas. Pero para que esas iniciativas no queden sólo en el pensamiento de algún dirigente, necesitan ser garantizadas con el acompañamiento de la Provincia”.

“Así alcanzamos un círculo virtuoso, donde acompañamos las políticas provinciales porque son transversales a todos los pampeanos, y siempre fuimos acompañados para poder ejercer esa autonomía, con aportes, ayudas, y la escucha atenta de nuestras necesidades”.

Y detalló que “esa autonomía también nos genera la responsabilidad de resolver nuestros problemas. Por eso,cuando abrimos las sesiones del Concejo Deliberante este año, nos encontramos con los problemas que genera el crecimiento de la localidad. Nos pasó con la escuela primaria, que nos quedó chica y motivó esta obra. Y nos pasa lo mismo con el Instituto Secundario, que es de gestión privada, el edificio cumplió su función. Y como tenemos otro salón de usos múltiples en el acceso, estimamos una inversión para la que estamos ahorrando y, cuando terminemos el Centro de Rehabilitación, vamos a construir un nuevo Colegio Secundario en nuestra localidad. Les agradezco mucho por haber venido y espero que se sientan tan orgullosos como yo me siento de nuestro pueblo” concluyó.

Calidad educativa, dignidad y justicia social

Por su parte, María Claudia Paturlane, directora de la Escuela N° 91 celebró la inauguración de las obras y destacó que “las escuelas han construido una memoria pedagógica que les ha posibilitado dar respuestas, alojar con hospitalidad y construir esperanza”.

“Es inconmensurable el valor de la escuela como bastión de lo público para la construcción de una educación inclusiva y de calidad, que permite derribar barreras, soñar con otros destinos y otros futuros posibles”, expresó.

Paturlane dijo que “la escuela que tanto deseamos, que necesitamos e imaginamos es hoy una maravillosa realidad. La concreción de esta obra es un compromiso con la educación demostrado con hechos, porque la calidad edilicia también es calidad educativa, otorga dignidad y otorga justicia social”, enfatizó.

Recorrida y homenaje

El jefe comunal guió a la comitiva provincial en una recorrida que incluyó el monumento de Malvinas, en la Plaza San Martín, donde se descubrió la placa en homenaje al héroe de Malvinas, el riglense, Eugenio Teófilo “Fito” Pedruelo protagonista de la gloriosa Gesta de Malvinas con la Armada Argentina en el buque “Cabo San Antonio”.

También se recorrieron las 10 viviendas municipales que se están construyendo y se visitaron las instalaciones del Centro de Rehabilitación, que se encuentra en pleno proceso de ejecución.