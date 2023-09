Más de 70 expositores inscriptos para la Edición 2023 de la Expo Vivero

Una vez más, en un espacio natural inmejorable y con la confirmación de más de 70 viveristas hasta el momento, el Ministerio de la Producción a través de la Dirección General de Recursos Naturales, junto al Municipio de Toay llevarán a cabo una nueva edición de la Expo Vivero que se concretará el 28 y 29 de octubre próximo.

En la jornada de hoy se realizó la presentación del evento al que la ministra de la Producción, Fernanda González, calificó como “muy exitoso y convocante, no solo por la cantidad de gente que viene, la cantidad de expositores sino también por el ambiente cálido y distendido que permite el Jardín Botánico”. Además detalló que durante esta nueva edición podrá visibilizarse el trabajo de los Viveros Forestales Provinciales y disfrutar de espectáculos musicales y el patio de comidas.

En su alocución la funcionaria destacó el trabajo interdisciplinario del Gobierno provincial, el compromiso de todas las áreas que colaboran para que sea posible esta fiesta y particularmente la participación del Municipio de Toay, “ya que sin esta sinergia público-privada, que caracteriza la gestión del gobernador Sergio Ziliotto, no se podría concretar un espectáculo de estas características con entrada libre y gratuita”.

El intendente de Toay, Alfredo Álvarez, por su parte hizo referencia a la satisfacción de poder contar con una nueva edición de la Expo, “se trata de un evento que ya no es propiedad de Toay, sino que trasciende a todo el conglomerado y a la Provincia, lo cual van a poder comprobar durante la edición 2023 cuando vean que viene gente de todos lados a disfrutar de este hermoso entorno que tenemos la posibilidad de contar desde nuestra localidad”.

Agradeció al Ministerio de la Producción por esta oportunidad de poder colaborar desde el municipio y estar presente, “y de esta manera ofrecer a toda la comunidad pampeana una experiencia como la que implica la Expo Vivero, justamente pensada para toda la familia”.

Se encontraban presentes también el director general de Recursos Naturales, Carlos Bonnemezón y la subdirectora de Fauna, Adriana García. Ésta última detalló que “están convocados a participar todos los viveristas, quienes comercialicen plantas, quienes produzcan especies vegetales”, y aclaró que “no se podrá vender productos de ferretería, maquinarias, ni muebles”.

Se cuenta con un cupo de 80 stand, “ya hay más de 70 viveristas pre-inscriptos y el plazo de esta convocatoria vence el próximo 30 de septiembre. “La misma se puede realizar personalmente en el Jardín Botánico, en Avenida Perón y Chimango, de 7:00 a 13:30 o a través del whatsapp: 2954- 292441”, detalló García.

