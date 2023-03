Más agua para producir en Casa de Piedra: se licitó una nueva toma e impulsión

A poco de aquel anunció, esta mañana se licitación la “Nueva Obra de Toma e Impulsión para el Desarrollo Productivo”, para la cual se presentaron dos empresas: BEPHA y la unión transitoria confirmada por ECOP SRL y IACO SA.

Vale recordar que Ziliotto vinculó directamente la faz productiva a la vera del rio Colorado a la lucha inclaudicable del Gobierno de La Pampa en defensa de nuestros recursos hídricos. En este sentido, durante su visita a la Villa enfatizó, “cuando nos dicen que peleamos demasiado, que planteamos utopías por reclamar y defender nuestro río Colorado, nosotros respondemos que vengan a la zona y vean el uso que le damos al agua, que en este caso es producción, vida y desarrollo”. La nueva obra será prueba fehaciente del objetivo de esa lucha.

Detalle de las obras

Los trabajos previstos consisten en la ejecución de una toma sobre el cauce del Río Colorado, próxima a la localidad de Casa de Piedra. Así se proveerá el agua necesaria para el riego de distintas fincas productivas gestionadas por el Ente Provincial del Río Colorado.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo; encabezó la licitación junto al administrador provincial del Agua, Fabricio González Martín; y al director ejecutivo de la Agencia I-Comex, Sebastián Lastiri. También estuvieron presentes los empresarios oferentes.

La obra, que tiene un presupuesto oficial, actualizado a febrero de 2023, de $1.424.575.159, y un plazo de ejecución de 540 días; obtuvo dos ofertas, a saber: BEPHA Construcciones S.A. presupuestó por $1.703.893.193,15; en tanto la unión transitoria ECOP S.R.L.-IACO S.A. ofertó $1.764.499.621,46.

La ejecución se plantea en 2 etapas: la primera abastecerá a un total de 500 Has de cultivo a mediano plazo, y la etapa futura servirá 500 Has adicionales, cubriendo un total de 1000 Has.

En esta primera etapa se construirán dos estaciones de bombeo, una junto a la otra, y se instalarán equipos de bombeo en una de ellas. Habrá 1.350 metros de cañería de impulsión y se construirá una cisterna de 2.500 m3, incluyendo todos los movimientos de suelos necesarios para la toma de agua del cauce.