Maquieyra sobre la educación: “Vamos a volver a darle la Bandera Nacional al alumno que más se esfuerce”

El precandidato a gobernador por La Pampa, Martin Maquieyra, afirmó que el eje principal en su campaña es ocuparse en mejorar la calidad educativa de nuestra provincia. Aseguró que hay que volver a premiar el esfuerzo y acompañar a los docentes.

“Antes teníamos altos niveles en educación, lo sabíamos y nos golpeábamos el pecho con orgullo por ser lo mejores en educación. Hoy esto se perdió. 4 de cada 10 chicos no comprenden lo que leen y 6 de cada 10 no pueden realizar operaciones matemáticas. La pandemia no ayudó pero el gobierno provincial tampoco acompañó con medidas concretas a los docentes y a los chicos que lo único que quieren es aprender”, afirmó Maquieyra.

Como propuestas concretas planteó la creación de un observatorio de calidad educativa para acompañar a los docentes con nuevas herramientas para fortalecer y asegurar la capacitación, actualización y formación docente en todos los niveles.

Además, volver a premiar al alumno que se esfuerza estableciendo criterios claros y uniformes de acreditación, evaluación y promoción de los alumnos y utilizar un sistema de calificaciones que exprese claramente los logros de los alumnos. “Volver a otorgar la Bandera Nacional al alumno con mejor rendimiento escolar”.

El eje de propuestas educativas también incluye en la estructura curricular la educación financiera, un plan inteligente de inclusión en el mundo laboral con estrategias que faciliten la inserción (preparación para una entrevista, el armado del CV) ya sea como prácticas de una carrera universitaria u oficios para darle oportunidades a nuestros jóvenes.

“Estas son algunas de las propuestas que están dentro de nuestro plan de gobierno. Cada una de ellas nacieron de mi charla diaria con los pampeanos que vengo acompañando desde el día uno en que soy diputado y del equipo de la Fundación Pensar La Pampa. De las constantes recorridas por toda la provincia pudimos detectar los principales problemas tanto en educación como en salud y trabajo. Esa es mi forma de trabajar y así pensamos nuestra forma de gobernar”, finalizó Maquieyra.

