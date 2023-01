Malena, la campeona de las ciencias

Aunque ya pasaron varias semanas y comenzó un nuevo año, los ecos de lo que logró la selección argentina de fútbol en Qatar todavía resuenan de manera vigorosa y cada vez que la palabra “campeón” aparece todo remite a esa imagen de Lionel Messi alzando eufórico la Copa del Mundo. Pero en este caso no hay trofeo aunque sí medalla, una que cuelga del pecho gracias a lo que sale de la cabeza de Malecha Alchu, una adolescente de Guatraché que consiguió su propio campeonato pero en las ciencias.

“Desde hace tiempo que participo en olimpiadas de Ciencias Junior y en 2022 obtuve la medalla de oro y el mejor puntaje en las Olimpiadas de Química que se hicieron en Villa Giardino, en Córdoba. Hubo chicos y chicas de todo el país y por suerte tuve un buen rendimiento así que es algo que te pone muy contenta y que te incentiva para otras cosas”, cuenta Malena, que tiene 18 años y ya finalizó su etapa secundaria en el Instituto Juan Bautista Alberdi de Guatraché.

La joven pampeana tiene una larga trayectoria de premios y reconocimientos en distintas olimpiadas y encuentros de ciencias. En 2019, por ejemplo, obtuvo la Mención de Honor en la Olimpiada Argentina de Química, también en Córdoba, y en 2020 obtuvo el segundo premio de las olimpiadas de Ciencias Jr. (modalidad virtual), hasta que en 2022 se quedó con el primer lugar y el mejor puntaje. Malena también participó en las Olimpíadas de Biología realizadas en Rio Cuarto.

Además, el año pasado Malena superó la primera fase del concurso beca del Instituto Balseiro de Bariloche para estudiantes de escuelas secundarias y que es organizado por ese lugar de excelencia respecto a las ciencias en el país.

“Me encanta la ciencia y particularmente siempre me atrajo la Astronomía, por eso este año me voy a ir a estudiar esa carrera a Córdoba (los otros lugares del país donde se puede estudiar esa profesión científica son La Plata y San Juan). Quiero hacer una investigación y poder concretarla. Sé que es una carrera de cinco años y la mayoría que la empieza, no la termina. De hecho no conozco a nadie de La Pampa que vaya a estudiar eso, lo bueno es que al ser pocos en las cursadas la enseñanza es bien personalizada”, resalta Malena en su charla con LA ARENA.

La vida en Guatraché para la joven no solo es estudiar la química o mirar el cielo con interés astronómico por los planetas, los satélites, las estrellas y los cometas. En su pueblo realiza distintas actividades además de los encuentros con amigas y amigos. “Voy al gimnasio, a Inglés particular y en el 2022 empecé a jugar al básquet. Me gusta hacer distintas cosas y actividades porque creo que todo contribuye a reforzar lo que más te gusta, te abre la cabeza más allá de los intereses que más te atraen o a los que más tiempo les dedicás”.

-¿Qué le dirías a un chico o chica que no sabe muy bien qué hacer después del secundario?

-Creo que el primer paso es involucrarse y participar, por supuesto que para eso hay que esforzarse y aportar lo de cada uno. Y tener mucha perseverancia en lo que te enfoques, ya sea porque es lo que más te gusta o porque lo elegiste. Y además tener un equilibrio junto a otros intereses y cosas, pero sobre todo poner las ganas y el entusiasmo por hacer.

Mujeres.

Y el “entusiasmo por hacer” de Malena pasa por la ciencia, y ahora específicamente por la astronomía. Según datos de la Unesco, Argentina es uno de los países donde el aumento de la participación de las mujeres en la ciencia aumentó en los últimos años, alcanzando casi 50 % de mujeres que realizan investigación científica, a diferencia de lo que ocurre en el resto del mundo que apenas llegan a un 20 %.

De todas maneras, esa casi paridad de participación, no significa que exista igualdad de género y las mujeres aún continúan la lucha sobre desventajas visibles e invisibles que existen en la carrera científica.

Malena, que en el fin de año fue una de las protagonistas del almanaque de LA ARENA junto a otros tres chicos y chicas de la provincia destacadas en distintas disciplinas, disfruta de sus vacaciones y ya se prepara para lo que viene. La Astronomía la espera, la exigencia será alta pero ella corre con una ventaja, arrancará como una “campeona de la ciencia”.

Fuente LA ARENA

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Deje su comentario en Facebook