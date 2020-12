Macachín: un año de trabajo conjunto para el tratado de la basura y cuidado del medio ambiente

En marzo del 2019 se desarrolló un plan de acción denominado “Macachín Recicla” con el objetivo de desarrollar una estrategia sobre los residuos sólidos urbanos enmarcado en la generación de trabajo genuino, concientización ambiental, puesta en marcha de la planta de reciclado, cierre paulatino del basural a cielo abierto y recuperación de suelos y cuerpos de agua.

En esa línea se realizó un acto en la localidad, con la presencia del intendente Jorge Cabak, el secretario de Gobierno, Pablo Campo y el coordinador de la cooperativa Jesús Amengual, funcionarios provinciales, diputados y representantes de la Universidad Nacional de La Pampa, como así también de empresas del medio que apoyan el proyecto.

En sus palabras el intendente que la acción “es un acontecimiento muy importante para la ciudad y para la provincia de La Pampa. Hoy la planta de reciclado logra retirar de Macachín alrededor de 34 toneladas de residuos recuperados, que no van a estar más en el suelo de Macachín y que serán reutilizados. Este logro es fruto de un arduo trabajo realizado entre la Cooperativa La Bella Flor, la municipalidad y las vecinas y vecinos de la localidad”.

Destacó la organización de la cooperativa “que en el poco tiempo de trabajo donde firmamos diferentes convenios, mostró una organización que nos dejó con la boca abierta, después de tantos años de no poder encontrar la solución al problema de la basura, al fin se pudo. Siempre se dijo que la basura fue un problema del intendente y en realidad es un problema de todos. Quiero agradecerles profundamente lo que están haciendo con el tema de la basura y el medio ambiente”.

Cabak contó que este trabajo se materializa a través del programa “Macachín Recicla” en funcionamiento desde hace un tiempo, “hay un aporte político del Concejo Deliberante local, luego toma estado parlamentario y legislativo en la provincia que lo declararon de interés legislativo y fuimos más allá cuando llega al Senado de la Nación donde se lo declara de interés legislativo nacional. No tengo más que palabras de agradecimiento”.

“Macachín Recicla significa”, dijo, “un impacto para todos los habitantes de nuestra ciudad porque logramos concretar el tratamiento de los residuos sólidos urbanos y para esto es fundamental el trabajo conjunto de la comunidad entera que tiene la urgencia y la necesidad de un cambio de hábitos en la manera de como depositar los residuos, y en esto quiero que aplaudan a la cooperativa y a sus recicladores a quienes mal llamamos cirujas, nosotros los llamamos recicladores de residuos urbanos”.

Cabak aprovechó la oportunidad para dar cuenta de la presentación ante el Gobierno nacional de un proyecto de ampliación de la planta a través del programa “Manos a la obra”. Esto es muy importante porque nos permitiría aumentar la capacidad de tratamiento de residuos sólidos urbanos y esperamos con muchas ansias la aprobación del mismo. Además, celebramos y esperamos la concreción del proyecto provincial de la gestión de residuos sólidos urbanos para poder aún más esa capacidad”.

En línea con la Provincia

“Quiero subrayar que estamos predispuestos a colaborar con el Gobierno provincial y las demás localidades para compartirles nuestra experiencia y acompañarlas en lo que sea necesario, de este cambio que acontece en nuestra localidad y que esto pueda expandirse en toda la provincia y podamos decir en poco tiempo que La Pampa es un ejemplo nacional en el tratamiento de los residuos y el cuidado del medioambiente” señaló.

Cabak agradeció nuevamente a todos los integrantes de la cooperativa bonaerense y a su contadora Lorena “porque más allá de los encontronazos amistosos que hemos tenido, nos pusimos de acuerdo de acá al 2023 para firmar los convenios con dicha cooperativa”.