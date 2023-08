Los resultados electorales en el sur de La Pampa

En Arauz se dio el caso de la falta de varias listas oficiales, entre ellas la de Guillermo Moreno (Principios y valores); UCD de (Passemonti – Fernández), del Frente Liber-Ar de Etchepare-Lorenzo; Vasena-Lagonero, Barbaro-Pucheta); la de Castells-Reinoso, entre otras.

En algunas localidades hubo ausencia de autoridades de mesa, pero lo más llamativo fue la ausencia de votos de Milei, en Arauz a las 15 horas ya no había votos, en Bernasconi, una fuente importante dijo que al mediodía quedaban unas 35 por cuarto oscuro y cuando volvió a las 14 ya no había. A través de las redes sociales surgieron acusaciones cruzadas con relación a la ausencia. Aunque después, una vez que se abrieron las urnas, las boletas estaban ahí, lo que no había nadie que repusiera.

En Jacinto Arauz Massa sacó 377 votos y Grabois 177, sumando 554 en total; Larreta y Bullrich sacaron en total 517 votos, ganando la interna Bullrich 327 votos a 290, Milei sacó en total 459 votos en el caso de Torroba (200) y Ardohain (316) lograron 516 votos, mientras que Ariel Rauschemberger logró 630 votos.

En Santa Teresa, Larreta obtuvo 62 votos, Bullrich 104, Milei 131, Massa 43, Grabois 7. En Diputados, Larreta 66, Bullrich 102, Rauschemberg 56.

En Abramo Larreta 36, Bullrich 69, Massa 37, Grabois 6, Milei 83. En diputados Larreta 56, Bullrich 55, Rauschemberger 51.

En Guatrache Milei 1057, Bullrich 642, Larreta 357.

En Bernasconi Bullrich 159, Larreta102, Massa 215, Grabois 123, Milei 295.

En diputados Rauschemberger 404, Torroba 110, Ardhoain 153.

En Alpachiri Larreta 245, Bullrich 309, Massa 284, Milei 345, en diputados Torroba 252, Ardhoain 306, Rauschemberger 350. Finalmente en General San Martín Milei obtuvo 470.

Fuente La Arena

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Deje su comentario en Facebook