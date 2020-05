Ley Micaela: Cultivos Asquini será el primer comercio pampeano en capacitarse

De esta manera se suma a lo que se viene realizando en los tres Poderes del Estado, que tienen la obligación de formarse en el tema.La propietaria del comercio, Jimena Asquini, contó que la inquietud surge de una charla con el grupo de trabajo del vivero respecto a la importancia de la Ley, “se me ocurrió preguntar en la Secretaría de la Mujer y ahí me informaron que la capacitación era abierta y que quien se quisiera inscribir podía hacerlo. Es una capacitación de un día, nos explicaron la metodología y los contenidos que se abordarían, que tienen que ver con las políticas de género, para poder estar atentos a saber lo que es y no es violencia; estar despiertos al momento de ver algunas actitudes, o conocer básicamente a dónde acudir en caso de percatar o percibir o conocer de alguna mujer que estuviera sufriendo ese tipo de problemática”.Al tratarse del primer privado interesado en la capacitación se los inscribió automáticamente, de acuerdo a lo dicho por Asquini, quien agregó: “estamos haciendo la capacitación el 10 de junio, a las 18:30 horas, vía Zoom. La realidad es que todo el personal automáticamente quiso hacerla, tenemos un varón en el grupo y fue el primero en decir yo quiero hacerla”.“Nos pone muy contentos recibir una capacitación de este tipo porque no solo mis empleados querían hacerla sino que es una forma de formarnos socialmente y de estar atento a todas las cosas que nos pasan, acá vienen muchos clientes y está bueno que nosotros podamos capacitarnos en todo tipo de información”, agregó.Se formará a cuatro personas, que forman parte estable del vivero. Se dicta fuera del horario laboral y desde su propia casa. “Muy agradecidos a toda la Secretaría de la Mujer por estar más que predispuestos, enseguida nos llamaron, nos pidieron los datos, nos pasaron los link, nos explicaron de qué se trataba y nos pareció muy bueno de aprovechar”, concluyó.

Ley Micaela

La ley nacional 27499 recibe el nombre de Ley Micaela en homenaje a Micaela García, una joven militante, activista del movimiento “Ni una menos”, nacida en Gualeguay, Entre Ríos. En la madrugada del 1 de abril de 2017 fue secuestrada, violada y asesinada por Sebastián Wagner, quien cumplía condena por dos delitos sexuales previos y gozaba de libertad condicional.