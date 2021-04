La Pampa iniciará la campaña de vacunación antigripal

La inmunización es una de las intervenciones de Salud Pública más eficaz y exitosa en todas las épocas. Permitió erradicar la viruela, reducir la incidencia mundial de poliomielitis en un 99 % y disminuir de manera tajante la incidencia de enfermedades como el sarampión, la difteria, la tos ferina (tos convulsa/coqueluche), el tétanos, meningitis bacterianas y la hepatitis B. Con nuevas vacunas en desarrollo y servicios de inmunización que se usan cada vez más para realizar otras intervenciones de salud, el futuro de la inmunización se visualizaba promisorio. Actualmente frente a la situación epidemiológica ocasionada por la COVID-19 la estrategia de vacunación se volvió incuestionable.La vacunación estimula el desarrollo de los sistemas de salud y es una inversión económica acertada de los gobiernos. Es por ello que el Gobierno de la provincia de La Pampa trabaja fortaleciendo el desarrollo del programa de Inmunizaciones para brindar una cobertura integral llegando a impactar en todas las enfermedades inmunoprevenibles o que se previenen con vacunas.

Vacunación:

Los grupos que requieren estar vacunados con la vacuna antigripal son: embarazadas (en cualquier trimestre), puérperas (hasta los diez días después del parto y si no se vacunaron en el embarazo); todos los niños de 6 a 24 meses de edad; las personas de 2 a 64 años que presentes comorbilidades (enfermedades del sistema respiratorio, cardiovascular, renal, inmune, oncológicos entre algunos otros) ; todas las personas desde 65 años en adelante y aquellas personas que por su trabajo están expuestas y a las que se necesita por su labor esencial: personal estratégico (ejemplo fuerzas de seguridad) y personal de salud.

En varios grupos las indicaciones coinciden con las de la vacuna contra la COVID-19. Esta última vacuna no puede aplicarse, por el momento, con ningún otro producto biológico, es por ello que debe tener un intervalo de 14 días de aplicación de otra vacuna, salvo indicación contraria por un profesional de salud en caso de emergencia (herida con potencial desarrollo de tétanos ó de rabia).

Salud Publica continúa con el desafío de poder alcanzar a la mayor parte de la población vulnerable vacunada contra la COVID-19, priorizando la primera dosis de esta vacuna, mientras se desarrolla el plan de vacunación de patologías respiratoria como Influenza (gripe) y otras, ya no estacionales, como la vacunación antineumocócica y del calendario regular.

No obstante, la vacunación es una herramienta que salva millones de vida, debemos seguir protegiéndonos con las otras medidas de prevención que son sumamente efectivas también y que previenen no solo la COVID-19 sino muchas otras patologías:

* Sostener el distanciamiento físico.

* Higienizarse las manos frecuentemente.

* No participar de reuniones con más de 10 personas, sostener burbujas con las personas que frecuenta habitualmente.

* No compartir espacios cerrados ni pequeños, elegir espacios ventilados ó directamente al aire libre aun cuando el clima sea más adverso que en verano.

* Consultar y aislarse frente a síntomas como resfrío, dolor de garganta, tos, fiebre, vómitos/diarrea, dolor de cabeza, malestar general, alteración del gusto y el olfato. * No minimizar los síntomas, la COVID-19 puede ser una enfermedad imperceptible pero que contagia.

* Si ha sido detectado como contacto estrecho de la COVID-19 o caso confirmado debe guardar aislamiento, esta medida es la única que cortara la red de contagios.

* Si permaneció en grupos de personas que no frecuenta habitualmente o viajó, permanezca en alerta frente a la posibilidad de desarrollar síntomas, evite visitar a personas de riesgo para la enfermedad como las personas mayores.

* Es importante recordar que el hecho de haber padecido la enfermedad o estar vacunado no lo exime de volver a contagiarse y recuperar la capacidad de contagiar.